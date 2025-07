Els Bombers confien donar per controlat l'incendi de Torrefeta aquesta tarda

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat confien donar per controlat l'incendi de Torrefeta i Florejacs, aquesta tarda, segons ha explicat el cap del cos, David Borrell. El foc està estabilitzat des de dimarts a la nit i durant aquest matí els efectius centren els esforços en perimetrar tot el foc. El flanc que més preocupa és el dret. Borrell ha explicat que amb el pic de calor, amb temperatures que poden arribar als 40 graus, preveuen que es produeixin represes i ha assegurat que estan preparats per donar-hi resposta. D'altra banda, ha destacat la importància de les ordes de confinament i del seu seguiment per "protegir la població". "Hem perdut dues persones, però podrien haver estat moltes més", ha declarat.

Els Bombers treballen per controlar l'incendi, que afecta una superfície provisional de 5.300 hectàrees segons els Agents Rurals. Aquestes s'estenen per les comarques de la Segarra, la Noguera i l'Urgell.

Durant el matí hi han treballat 35 dotacions terrestres i cinc aèries, amb la col·laboració de pagesos de la zona que estan ajudant a perimetrar la zona de l'incendi. Borrell ha insistit que l'objectiu és arribar a primera hora de la tarda amb tot el foc perimetrat per tal de poder-lo donar per controlat.

Pel que fa al flanc dret, el que més preocupa pel seu "potencial forestal", Borrell ha dit que s'esperen represes i ha insistit que el més important és poder controlar-les de manera àgil. Per fer-ho, i tot i tenir la majoria d'efectius concentrats en aquest flanc dret, n'hi ha d'altres mòbils per donar resposta a les represes que puguin sorgir en qualsevol punt calent de la zona afectada.

El cap dels Bombers ha reconegut que durant el matí la situació ha estat més tranquil·la perquè les pluges d'aquest dimarts van aportar humitat a la zona. Tot i això, ha dit que a mesura que pugin les temperatures, el tipus de combustible a la zona, molt fi, perd molt de pressa aquesta humitat.

En paral·lel, els bombers treballen amb una segona prioritat, que és arribar aproximadament a les 16.00 hores amb un inventari de totes les edificacions afectades per les flames. "Si això ho aconseguim a les 16.00 o 17.00 hores de la tarda, ho donaríem per controlat", ha detallat.

La importància de les ordres de confinament

Davant d'alguna crítica per part d'alcaldes de la zona, Borrell ha respost que es pot tenir la percepció que no s'ha atacat el foc com caldria només des d'una visió "local", però ha defensat que cal tenir en compte la visió global. En aquest sentit, ha dit que en aquest tipus d'incendis és molt important l'anticipació amb mesures com les ordes de confinament, que ha destacat que només tenen constància que s'apliquin als Estats Units. "Fem ordres de confinament per protegir la població", ha asseverat.

Borrell ha defensat també que Catalunya té de les "millors" intel·ligències en incendis forestals i ha considerat que, amb una visió global, "no té massa raó de ser" la crítica sobre la manca d'actuació en alguna zona. Així, ha recordat que aquest dimarts van arribar a treballar més de 50 camions de Bombers i més de 300 persones en aquest foc. "Des d'una visió estratègica i de país estem satisfets de com hem fet les coses", ha declarat.