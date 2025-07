Emotiu minut de silenci a Agramunt en record dels dos veïns morts a l'incendi de Torrefeta

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al migdia davant de l'Ajuntament d'Agramunt per fer un minut de silenci en record dels dos veïns del municipi morts aquest dimarts a l'incendi de Torrefeta.

L'acte l'ha presidit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, acompanyats d'altres representants institucionals. També hi ha assistit familiars de les víctimes, visiblement emocionats pel succés, i veïns del municipi.

El consistori ha decretat dos dies de dol arran dels fets i l'alcaldessa Sílvia Fernàndez, ha explicat que els fets han commocionat la ciutadania. "Són dos persones agramuntines, joves i molt conegudes per nosaltres, estem desolats, són fets tràgics", ha dit.

El president Salvador Illa ha saludat els familiars de les víctimes a la seva arribada al municipi i, posteriorment al minut de silenci, ha mantingut una breu trobada amb alguns d'ells.

El cosí del treballador de la granja que va morir ha explicat emocionat que les dues víctimes els havien demanat ajuda i que amb altres veïns del poble van intentar anar a socórrer-los. Van dir que no podien sortir i que no podien respirar i va enviar un missatge de comiat a la seva filla, però no t'ho esperes", ha explicat.

De la seva banda, l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández, ha destacat que es tracta d'uns fets tràgics i ha demanat "prudència" als veïns. "Si sortim tots a veure el foc, a intentar arribar pels camins i saltar-nos la normativa i confinaments, aconseguirem tenir més riscos i no en volem tenir més dels que tenim", ha indicat.