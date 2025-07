Segona mort a la intempèrie a Fraga en deu dies d’onada de calor

Diversos vianants transiten per una de les passarel·les que travessen el curs del Segre a Lleida. - ALBA MOR/ACN

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Un veí de Fraga d’edat avançada va morir dilluns a la tarda quan es trobava realitzant tasques en un camp de la seua propietat, en la segona mort d’una persona que es trobava a la intempèrie durant la tarda que es registra a la capital del Baix Cinca en els últims deu dies, coincidint amb l’onada de calor. El primer va ser el del temporer d’origen pakistanès que va perdre la vida el dia 20 per un cop de calor.

El cadàver, que no presentava signes de violència, va ser traslladat a l’IMLA (Institut de Medicina Legal d’Aragó) de Saragossa perquè li fos practicada l’autòpsia per ordre del Jutjat número 2 de Fraga, que es farà càrrec de la investigació.

Els primers indicis apunten a una defunció per causes naturals i que probablement aquestes tinguin relació amb l’exposició de la víctima a les elevades temperatures que es van donar dilluns a Fraga, amb una màxima de 41,3 graus a les quatre de la tarda.

Els fructicultors de Lleida, per la seua part, han començat a avançar la jornada per evitar l’exposició dels treballadors a les temperatures més elevades del dia. “Comencem a les 5.30 i acabem a les 13.00 o les 13.30. Més enllà de dos quarts de dos no es pot treballar, i a la tarda tothom a casa”, va explicar el responsable d’Asaja, Pere Roqué.

L’onada de calor, que es prolongarà uns dies, ha fet que a Lleida ciutat es registri el mes de juny l’anomalia més gran de tot l’Estat, amb un augment de 4,9 graus sobre la temperatura habitual que, segons el portal ElTiempo.es, ha generat una mitjana “més gran del que seria normal fins i tot al juliol o a l’agost”. A més, a això se li afegeix un augment de quatre graus sobre les mínimes normals per a aquestes dates.

Aquest pronòstic ha fet que Protecció Civil ampliï a demà l’alerta davant de la previsió que continuïn donant-se temperatures superiors als 40 graus. D’altra banda, ahir va tornar a superar-se aquesta cota a localitats com Llimiana (41,1º), Oliola (40,7º), Torres de Segre (40,7º), el Soleràs (40,6º), Baldomar (40,5º), Vilanova de Segrià (40,4º), Gimenells (40,3º), Lleida (40,3º), Alfarràs (40,2º) i Seròs (40,1º).

D’altra banda, a les empreses els queda un termini de cinc mesos per disposar dels protocols d’actuació davant de fenòmens meteorològics extrems que el Reial Decret 8/24 obliga a tenir acordats amb els representants dels treballadors abans de l’1 de desembre. “Aquesta norma inclou específicament les onades de calor”, va explicar ahir Mamen Márquez, tècnic de l’Oficina de Prevenció de Riscos d’UGT.