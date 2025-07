Una jove de 26 anys mor a l’ofegar-se a la piscina d’un centre residencial d’Alcoletge

Vista d’Alcoletge, on va ocórrer l’incident. - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per Segre

Una jove de 26 anys, usuària d’un centre residencial d’Alcoletge, va morir divendres passat a l’ofegar-se a la piscina de l’entitat, segons ha pogut saber aquest diari. Els Mossos d’Esquadra van confirmar ahir l’incident i van explicar que han obert diligències d’investigació.

Els serveis d’emergència van ser alertats a les 12.00 hores quan, per causes que es desconeixen, una dona, usuària d’aquest centre residencial de la localitat del Segrià, va ser rescatada amb vida de l’interior d’una piscina. Va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova però va acabar morint. Al lloc van acudir serveis sanitaris i patrulles dels Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de la investigació. Com ocorre en aquest tipus de casos, es van obrir diligències d’investigació. Aquest diari va intentar obtenir sense èxit la versió del centre.

D’altra banda, val a recordar que el passat 22 de juny va morir un jove de 20 anys ofegat mentre es banyava en un petit pantà a Alcarràs. Els serveis d’emergències van rebre l’avís que un jove no podia sortir de l’aigua i que l’estaven perdent de vista. Poc després van rescatar el cos sense vida.

El Govern va fer a mitjans de juny, a l’iniciar-se la campanya de prevenció d’ofegaments, una crida a extremar les precaucions durant la campanya de bany en platges, piscines i aigües interiors.

L’estiu passat, el Sistema d’Emergències Mèdiques va atendre 153 persones per ofegaments a Catalunya, un 87 per cent de les quals van ser estabilitzades i traslladades a centres sanitaris. A més, durant la campanya del 2024 es van produir set ofegaments mortals en piscines d’ús públic i privat (el 2023 van ser 11 víctimes). La majoria de víctimes es van registrar en piscines privades i comunitàries.

A més, la temporada passada es van produir quatre morts en aigües interiors (rius i pantans, entre d’altres).