Banyistes rescaten un parapentista que va caure a l’aigua al pantà de Sant Antoni

Banyistes van rescatar aquest dimecres un parapentista accidentat que va caure a l’aigua al pantà de Sant Antoni. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 10.37 hores que un parapentista havia tingut un accident a Salàs de Pallars. Després de caure a l’aigua, els banyistes que eren a la zona van treure el ferit a la superfície per esperar l’arribada dels serveis d’emergències. Fins al lloc es van activar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat a més de dos ambulàncies i l’helicòpter del SEM.

Els sanitaris, després de fer les primeres atencions al lloc, van evacuar el parapentista en estat menys greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Les primeres informacions apuntaven que presenta una possible fractura de pelvis i altres lesions. D’altra banda, un escalador va ser rescatat pels Bombers al tenir un accident a la Vall de Boí. L’avís es va rebre a les 12.17 hores i els Bombers van activar l’helicòpter, que va evacuar el ferit fins a l’heliport de Vielha, on esperava l’ambulància del SEM.

Segons les dades publicades pels Bombers, fins al mes de juny s’han portat a terme un total de 146 rescats al medi natural a les comarques lleidatanes. Només al juny, els Bombers van fer 25 serveis d’aquest tipus, la majoria de muntanya. En les mateixes dates de l’any passat, els rescats al medi natural van ser 162.

Davant de l’afluència de persones en període de vacances i amb unes temperatures extremes, els Bombers insten la ciutadania a extremar les precaucions.

D’un cop de calor a una intoxicació alimentària

La Guàrdia Civil va portar a terme dimarts cinc rescats al Pirineu oscenc. El primer va tenir lloc a les 12.50 hores, quan es va rebre un avís del 112 per al rescat d’una senderista francesa, de 71 anys, al congost de Mont-rebei, a Viacamp-Llitera. La dona havia patit un cop de calor per insolació i presentava problemes físics, per la qual cosa va ser evacuada al centre de salut de Benavarri.

A les 16.00 hores, es va rebre un altre avís d’una de senderista, de 44 anys i veïna d’Alacant, que havia tingut una caiguda al camí de Turieto (Torla) i presentava possible fractura de tíbia i peroné. Mentrestant, a les 16.45 hores, el GREIM va auxiliar quatre muntanyencs, de 34 i 38 anys de Valladolid i Segòvia, al pic de Braudimont, del parc nacional d’Ordesa i Mont Perdut, quan es trobaven en risc i presentaven hipotèrmia lleu. Així mateix, un altre senderista va relliscar al refugi de Bachimaña (Panticosa) i va haver de ser rescatat, ja que no podia continuar la marxa. Finalment, a les 20.40 hores es va rebre un altre avís via 112 per al rescat de dos senderistes, de 56 i 57 anys, que es trobaven al refugi d’Estós (Benasc). Un d’ells presentava una intoxicació per ingesta d’aliment. Després de ser valorat per un metge del 061, el senderista va ser donat d’alta in situ.