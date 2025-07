Junts i ERC revaliden pacte a l’investir Dèlia Almenara

Dèlia Almenara és des d’ahir la nova alcaldessa d’Alfés. La fins ara tinenta d’alcalde d’Acord Municipal (marca blanca d’ERC) va ser investida al ple per unanimitat. Va rebre els vots a favor tant del seu grup com els de Junts, que van revalidar així el govern unitari que van establir el setembre del 2023, poc després de les eleccions municipals.

Almenara relleva a l’alcaldia Joel Falcó, del seu mateix grup municipal i que va dimitir el mes de juny passat davant de la dificultat de compaginar les responsabilitats del càrrec amb la seua professió com a docent a Lleida.

Després de la renúncia, Falcó continuarà com a regidor. Almenara, per la seua part, va apuntar que “no hi haurà canvis” en la gestió ni en els projectes del consistori. Després de la sessió, va avançar que bona part dels esforços de l’ajuntament es dirigiran a portar a terme obres subvencionades pel pla únic d’obres i serveis (Puosc) de la Generalitat. Està previst renovar els dipòsits d’aigua potable i l’enllumenat públic del municipi i millorar el sanejament d’aigües residuals al carrer del Portal i el Camí de Sunyer.

Almenara és la tercera persona al capdavant de l’ajuntament d’Alfés en dos anys. El seu antecessor, Joel Falcó, va rellevar Hilari Guiu, que va renunciar al càrrec per problemes de salut mesos després de les eleccions. Arran de la marxa de Guiu, ERC i Junts van formar un govern d’unitat.

Polèmica per les retribucions del nou govern d’Almacelles

El nou govern d’Almacelles, format per Junts, PSC i ERC, es va estrenar dilluns en un ple per establir el nou cartipàs municipal i el règim de retribucions dels regidors. Això últim va ser objecte de polèmica, ja que Almacelles en Comú i Pacte Local (PL) van criticar que suposarà un augment de la despesa municipal. Els partits a l’oposició van xifrar en 48.000 euros addicionals la despesa en salaris i indemnitzacions a edils. “Passem d’un govern de cinc persones a un de vuit”, va puntualitzar després de la sessió l’alcaldessa, Vanesa Olivart (Junts).

Olivart tindrà una dedicació del 75% de la jornada laboral a l’ajuntament, amb una retribució de 36.000 euros bruts anuals. Els altres tres edils tindran una dedicació parcial del 50% i rebran 24.000 euros bruts a l’any: els juntaires Antoni Arnó i Fernando Osuna i el republicà Josep Torres. Els membres de la junta de govern sense salari cobraran indemnitzacions per cada sessió, que passen dels 150 euros a 300. “S’han equiparat a una dedicació al consistori del 25%”, va explicar la primera edil. Durant el ple, l’exalcalde, Joan Bosch (PL), va ser nomenat membre del consell d’administració de la residència per a la tercera edat.