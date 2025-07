Més d'una vintena de dotacions dels Bombers treballen en l'extinció de l'incendi de Torrefeta, que pot trigar dies

Un camió de Bombers a les proximitats del nucli de Guardiola, al municipi de Vilanova de l'Aguda, amb camps afectats per l'incendi de Torrefeta al fons.Roger Segura / ACN

Els Bombers de la Generalitat mantenen un dispositiu amb més d'una vintena de dotacions per extingir l'incendi de Torrefeta i Florejacs, que es va donar per estabilitzat aquest dimecres a la nit. Durant el matí hi estan treballant 15 camions d'aigua, set vehicles lleugers, dos avions i un helicòpter de comandament. En total, un centenar de bombers.

El cap dels Bombers, David Borrell, ha explicat a Catalunya Ràdio que la nit ha estat "molt tranquil·la" i que el risc aquest dijous és que hi puguin haver revifades durant les hores de més calor. Borrell ha dit que valoraran "de cara a demà" si el poden donar per extingit, però ha reconegut que poden trigar més dies, ja que han d'estar molt pendents precisament d'aquestes represes.