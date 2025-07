El primer cementiri per a mascotes del Segrià, al Pla de la Font

Publicat per Maria Molina Periodista Creat: Actualitzat:

L’empresa Agrocaude SLU promou al municipi de Gimenells i el Pla de la Font un cementiri de mascotes. Serà el primer del Segrià i el segon de la província de Lleida, després de la inauguració del del Cogul, a les Garrigues, el mes de febrer passat. Aquesta iniciativa respon a la creixent demanda d’espais dignes per acomiadar i recordar els animals de companyia, un fenomen en auge durant els últims anys.

El projecte, que contempla habilitar un complex de 2,5 hectàrees, ja està redactat i compta amb el vistiplau del consistori, segons va explicar el responsable de la firma, Santiago Caudevilla. Així, el nou cementiri espera la resolució de tots els permisos per part de la Generalitat i preveu abordar les obres a mitjans de l’any que ve. Es portaran a terme per fases, per adaptar el desenvolupament del recinte a les necessitats que vagin sorgint. En aquest sentit, el servei s’anirà especialitzant progressivament per oferir una atenció cada vegada més personalitzada als usuaris.

El cementiri tindrà una zona de vetllatori, una àrea exterior i una altra d’interior per oficiar cerimònies de comiat, adaptades a les preferències de les famílies. Hi haurà un espai per a tombes a terra i nínxols, a més de columbaris per a cendres. Caudevilla va remarcar que no s’incineraran animals al recinte, ja que aquesta tasca la realitzen empreses especialitzades externes.

L’empresa està vinculada al sector agrari i animal i ha desenvolupat una idea en què estava treballant des de fa tres anys. “La idea és que les persones tinguin un espai per recordar i visitar els seus animals”, va explicar Caudevilla, que va subratllar la importància emocional d’aquest tipus d’instal·lacions.

En aquests moments, també s’estan concretant tarifes i costos per als usuaris, ja que l’empresa preveu recollir els animals i també deixar-los amb bona presència per al moment d’enterrar-los. El cementiri de mascotes s’ubicarà en una finca del Pla de la Font, envoltat de nogueres i naturalesa, la qual cosa aportarà un entorn tranquil i acollidor.

Per la seua banda, el promotor del cementiri del Cogul, Descans Les Potetes, Antoni Joan Torra, va explicar que des del febrer ja hi ha enterrats al recinte sis animals, quatre en tombes i dos a la zona comuna, procedents de Lleida i un de Cervera. Torra està immers en treballs de promoció per aconseguir més usuaris, convençut que aquests serveis són cada vegada més requerits. Tampoc es dedica a la incineració, ja que assegura que és una tasca específica que porten a terme firmes especialitzades de Barcelona i Manresa.

Així mateix, a la Noguera, Torrelameu també va impulsar el projecte d’un cementiri per a animals que no s’ha portat a terme.