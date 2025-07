Agricultura facilitarà un peritatge col·lectiu als pagesos afectats per l’incendi de Torrefeta i Florejacs

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Les persones afectades per l’incendi a Torrefeta i Florejacs, amb danys a la Segarra, l’Urgell i la Noguera, no hauran de fer denúncies individuals davant dels Mossos d’Esquadra o els Agents Rurals per activar el peritatge per part d’Agrosseguro. Aquest és l’acord al qual ha arribat el Departament d’Agricultura i que ha anunciat el conseller Òscar Ordeig. L’acord arriba després de la reunió mantinguda dijous a Guissona amb representats del sector agrícola, alcaldes i afectats. Es tracta d’una mesura excepcional per facilitar el procés de peritatge dels danys agrícoles causats per l’incendi i que pretén simplificar la tramitació administrativa per donar resposta així a les reclamacions de reducció de la burocràcia per part dels pagesos.

El procediment s’activarà a través d’un únic certificat emès pels Serveis Territorials del Departametn d’Agricultura a Lleida. Inclourà els titulars de la DUN, els titulars cadastrals, i les superfícies agrícoles afectades dins el perímetre de l’incendi. Quedaran excloses del certificat les superfícies no agrícoles, així com les edificacions i instal·lacions afectades.

Les oficines comarcals d’Agricultura faran l’acompanyament dels afectats

La setmana que ve, el Departament es posarà en contacte amb els afectats per elaborar un inventari dels béns danyats. En aquest sentit, es demanarà la col·laboració municipal per convocar persones afectades, i el personal de les oficines comarcals es desplaçarà per recollir les seves demandes i aportar l’assessorament necessari.

Aquesta actuació respon al compromís del Departament per donar suport als agricultors i ramaders afectats, agilitant processos i garantint una resposta ràpida davant de situacions d’emergència com la d’aquest incendi.

És la primera acció resultat de la trobada celebrada dijous a l’Ajuntament de Guissona, en què el conseller Ordeig va escoltar de primera mà les demandes del sector, representat per les organitzacions agràries, i també cossos d’emergència i ajuntaments. Ordeig va fer una proposta d’aliança conjunta per coordinar actuacions, crear franges de protecció d’habitatges i desplegar noves mesures per gestionar millor els grans incendis, un objectiu de país i de Govern pel qual va dir que ja s’estava treballant amb Interior i Territori.