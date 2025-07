“Anava amb el tractor, venia l’incendi molt ràpid i no podia córrer més”

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Els agricultors encara estan sorpresos per la intensitat del foc de Torrefeta i Florejacs que en un moment concret de la tarda de dilluns passat va coincidir amb la reavivació de l’incendi de Sanaüja, també molt intens pel fort vent. Tots coincideixen que mai no havien vist uns focs com aquests.

Francesc Vila, veí de Guardiola (Vilanova de l’Aguda), de 77 anys, assenyalava que “pensava que moriria cremat, tornava al poble per la carretera amb el tractor i tenia el foc darrere avançant a gran velocitat mentre que jo no podia córrer més”. Va explicar que “vaig veure com els cabirols també corrien per davant del foc i anaven morint per les flames, no havia vist mai un foc com aquest, es va descontrolar quan el vent es va girar”.

Aquest veí de Guardiola va comentar que “quan vam rebre l’avís de confinament ja érem a casa perquè no es podia respirar del fum que hi havia, si haguéssim esperat el missatge, no hauríem pogut arribar”. Vila va reclamar poder fer cremes als marges de les finques perquè “aquestes males herbes seques són pólvora”. Aquest agricultor de Guardiola va demanar a l’administració que “ens deixi fer el que ja sabem fer i que no ens posi traves”. Aquest veí de Guardiola va destacar que “la pèrdua més important d’aquest incendi ha estat la de dos persones a Coscó”.

Per la seua part, Josep Sangrà, agricultor de Ribelles (Vilanova de l’Aguda), es va veure afectat per la reavivació del foc de Sanaüja pel vent, que li va calcinar un paller amb mig miler de bales, maquinària agrícola i bona part del sistema de reg. “En qüestió d’uns 15 minuts el foc va avançar uns 4 quilòmetres en línia recta calcinant tot el que trobava”, va explicar juntament amb la seua filla Ester. Sangrà també va insistir en la importància de “poder netejar els marges perquè facin de tallafocs”. En aquest sentit, va comentar que “en aquestes finques vam obrir el reg i malgrat estar regant, ho va cremar tot, únicament s’han salvat les granges per casualitat, el foc era imparable”. Sangrà espera que el conseller Ordeig compleixi la promesa feta a Guissona d’atorgar el 10% dels ajuts per complementar l’assegurança.