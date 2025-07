La calor dispara la demanda elèctrica un 26% a Lleida, més del doble que a Catalunya

Les altes temperatures que fuetegen Lleida des de finals de maig van disparar el juny passat la demanda elèctrica en el conjunt de les comarques un 26% en relació amb les xifres de l’any passat, un increment que se situa molt per sobre del registrat a Catalunya (un 11%). Segons dades de l’elèctrica Endesa, una de les principals distribuïdores a Catalunya, l’energia consumida durant tot el passat mes a Lleida va ser de 150.191 megawatts hora (MWh), un 26% més que els 119.209 demanats durant el mateix període l’any anterior.

En canvi, a Catalunya al juny la demanda servida per l’elèctrica va ser de 3.553.533 MWh, davant els 3.189.696 del mes de juny del 2024. A l’anterior exercici, 2023, la demanda elèctrica a Catalunya va ser un 6% superior a la del 2024 a Catalunya, mentre que a Lleida va ser de 110.572 MWh, un 8% menys que el 2024 i un 36% menys que el mes passat.

Fonts de la companyia van matisar que les dades de Lleida són aproximades, ja que es pot donar el cas que part del consum es cobreixi des d’una subestació elèctrica ubicada en una altra província, com seria el cas de Tarragona.

Tanmateix, l’increment és més que notable i coincideix, a més, amb una punta en el preu de l’electricitat registrada el mes passat. Juny es va tancar amb un preu mitjà al mercat a l’engròs de més de 72 euros per megawatt hora, més del quàdruple que el mes anterior.

Fonts d’Endesa van assenyalar que dilluns, últim dia de juny, hi va haver una punta rècord de demanda a Catalunya en el que va d’estiu coincidint amb les dates més dures de l’onada de calor, amb prop de 7.300 MW de potència màxima.

El rècord, fa 18 anys

Malgrat tot, van afegir que no es tracta d’una situació excepcional, ja que fins a la data la punta màxima de potència a Catalunya es va registrar l’estiu del 2007, amb un registre rècord de 8.500 MW.

Els municipis volen apujar l’IAE de les hidroelèctriques

Femembalses, associació que reuneix 530 municipis amb pantans i/o centrals hidroelèctriques als seus termes, reclama al Govern central que actualitzi les quotes de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) d’acord amb la inflació i que elimini les bonificacions del 50% d’aquest tribut a les instal·lacions reversibles o de bombatge. “Aquestes dos mesures permetrien elevar de 10 a 22 milions d’euros els ingressos que reben els ajuntaments per l’IAE de les centrals”, va explicar Luis Fernando García, alcalde d’Ahigal (Càceres) i president de l’entitat. La Comissió Executiva de Femembalses es va reunir ahir al matí a la diputació de Lleida i el Consell Permanent, del qual formen part cinquanta consistoris, va fer el mateix a la tarda a la Torre de Capdella. En aquestes reunions es va debatre sobre el procés de caducitat de les concessions de centrals hidroelèctriques, en el qual l’entitat proposa que els salts siguin posats amb rapidesa de nou a l’explotació per empreses privades mitjançant concessions que “tinguin en compte les necessitats d’energia del territori per generar activitat econòmica”.