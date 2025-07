Desmantellada una plantació de marihuana en un antic prostíbul a Ribera d'Urgellet

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dijous dos homes, de 52 i 62 anys, relacionats amb una plantació de marihuana en l'edifici d'un antic prostíbul a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. Estan acusats d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.

Segons ha explicat la policia, els fets es remunten a finals d'abril, quan els mossos van detectar activitat en un antic prostíbul abandonat a peu de la C-14. Es tracta d’un edifici aïllat sense condicions d’habitabilitat però hi havien instal·lat de forma molt barroera una instal·lació d’aire condicionat amb un connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica.

Els mossos van iniciar vigilàncies i a mesura que passaven els dies s’incrementava l’olor a marihuana i els sorolls de tots els aparells que s’utilitzen en aquestes explotacions. També tècnics de la companyia elèctrica van constatar un consum elèctric que multiplicaria per deu el consum màxim d’una casa unifamiliar.

En el decurs dels seguiments es va detectar un vehicle conduit per un home al que li constava una detenció l’any passat per cultiu de marihuana a Matadepera. A més, el vehicle havia estat relacionat en una altra plantació que van investigar els mossos a Reus. Això evidenciava que no es tractava d’una explotació local, que es trobarien davant una explotació controlada per un grup criminal. Davant les evidències de trobar-se davant una plantació de marihuana, i coordinats amb l’autoritat judicial, es va organitzar un dispositiu per accedir a l’edifici amb ARRO i agents de seguretat ciutadana. Aquest dijous al matí els equips de l’ARRO van iniciar l’assalt i, un cop assegurat l’interior, van accedir els investigadors i la comitiva judicial.

Els mossos van trobar i detenir dos homes que s’havien habilitat un espai per viure a la part superior de l’edifici i a la planta inferior van localitzar la plantació de marihuana amb 653 plantes i tota la infraestructura associada. Les plantes, d’1,5 a 2 metres d’altura estaven en plena producció de cabdells. També van localitzar un quilogram de cabdells envasats al buit, 3 quilograms de material vegetal picat, la màquina per recol·lectar els cabdells i altres estris i materials per preparar la collita. Els detinguts passaran aquest dijous a disposició judicial davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de Guàrdia de la Seu d’Urgell.