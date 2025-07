Firmes de vint pobles de Lleida opten a 18 milions d’ajuts del Fons Nuclear

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La nova edició del Penta de la Generalitat, el programa de compensacions amb càrrec al Fons de Transició Nuclear per als municipis ubicats a les zones d’influència de les centrals, assigna un paquet de 18 milions d’euros a la zona dels vint municipis de Lleida (l’àrea 2 d’Ascó i Vandellòs) inclosos al pla, segons es va anunciar ahir en la reunió informativa feta a la Granadella. El programa destina 35 milions d’euros, al 50% encara que el repartiment és “balancejable” per a la corona immediata i l’exterior de les centrals amb aquest repartiment: 22,9 per a inversions empresarials, quatre per a projectes d’innovació tecnològica, uns altres quatre per als de creació d’ocupació, dos per a cooperatives, 1,5 per a innovació i 600.000 € per a iniciatives d’“emprenedoria d’alt valor afegit”. A això se li afegeix una partida conjunta, per a les dos corones, d’1,115 milions reservats per finançar assistències tècniques. El programa contempla ajuts de fins al 60 per cent de la inversió, amb una limitació de mínims de 300.000 euros, per als projectes d’inversió empresarial; del 50 per cent amb aquest mateix límit per als de foment de l’ocupació que generin almenys tres llocs de treball, i del 75 per cent, amb el límit en 200.000, per a iniciatives de caràcter cooperatiu.