Militars denuncien a Tremp les “males condicions” en l’Exèrcit

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Associació professional de suboficials de les Forces Armades (Asfaspro) va instal·lar aquest diijous un punt d’informació a Tremp per denunciar les “males condicions professionals i econòmiques que trobaran els nous sergents”. En vigílies de la cerimònia de lliurament de despatxos als nous sergents a l’acadèmia militar de Talarn, l’entitat va criticar les “retribucions paupèrrimes” i la “configuració obsoleta i classista de la carrera professional” dels suboficials.

Segons l’associació, el govern espanyol "s’obstina una vegada i una altra a dilapidar ocasions per dignificar els salaris del personal militar, per reflotar les instal·lacions i per modernitzar els mitjans". A més, critica que el president espanyol, Pedro Sánchez, es desmarqui de l’acord de països aliats per destinar el 5% del PIB en defensa, limitant la despesa al 2,1%.