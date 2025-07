El Govern va multar el 2024 Elèctrica del Montsec

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

La Generalitat, a través de la direcció general d’Energia, va iniciar el maig del 2024 un procediment sancionador contra la companyia Elèctrica del Montsec per dos infraccions greus de la Llei 24/2013 del sector elèctric. Les multes, que sumen un total de 95.000 euros, es troben actualment en fase de recaptació executiva.

L’expedient s’origina arran de diverses inspeccions a la xarxa de baixa tensió gestionada per l’empresa, que dona servei a uns 1.300 abonats a la comarca de la Noguera. S’hi van detectar deficiències tècniques greus que comprometen la seguretat i la fiabilitat del subministrament elèctric. Així ho ha confirmat el Síndic de Greuges de Catalunya. en una carta remesa arran de les queixes d’usuaris afectats, com Joan Manel Marín, que denuncia el mal servei de la companyia en diversos municipis de la zona.

Entre les irregularitats detectades figuren la realització d’activitats incompatibles (comercialització i distribució, que han de portar a terme empreses separades), la falta de facturació a clients durant llargs períodes, no substituir comptadors per dispositius digitals i l’absència de sistemes informatitzats de facturació. Aquesta situació ha provocat errors i duplicitats en els rebuts, arribant en alguns casos a factures superiors als 11.000 euros per dos mesos de consum.

La multa de la Generalitat se sumaria a una altra d’emesa pel Govern central l’octubre del 2024, quan el ministeri de Transició Ecològica va imposar a l’empresa “la sanció màxima que autoritza la normativa, del 10% del negoci anual de la companyia”.

Segons dades verificades per la CNMC, les últimes dades de facturació que consten de la companyia, el 2020, ascendirien a 3.000.000 euros. El síndic lamenta que, “malgrat els reiterats requeriments, la companyia no ha aportat resposta ni ha acreditat la correcció dels incompliments detectats, evidenciant una nul·la col·laboració amb les autoritats administratives que dificulta qualsevol acció addicional correctora des de l’àmbit autonòmic”.

Per aquest motiu, i atenent “la gravetat de les disfuncions detectades”, la direcció general ha demanat al Govern espanyol que valori “la intervenció directa” de l’empresa elèctrica al considerar-se que “existeix un risc cert per al manteniment del subministrament”.

La tirolina que creuarà l’embassament de Rialb ja té nou recorregut. L’han redissenyat després de detectar-se que el traçat inicial podia interferir amb les maniobres d’avions i helicòpters d’extinció d’incendis que recullen aigua al pantà. El nou projecte, actualment en exposició pública, s’ha dissenyat fora de la zona de pas d’aquestes aeronaus.

El punt de sortida s’ubicarà al mirador Roca Carbonera, a la Baronia de Rialb, un dels enclavaments més alts de Vilaplana.

El punt d’arribada serà a l’extrem oposat de l’embassament, creuant per sobre del Centre d’Activitats Nàutiques.

Amb aquest ajustament, el trajecte aeri es redueix en uns 150 metres, quedant en aproximadament 920 metres de longitud, però mantenint intactes les condicions naturals i visuals de l’entorn.

L’alcalde de la Baronia de Rialb, Antonio Reig, ha manifestat en aquest sentit la seua preocupació pels terminis administratius, atès que l’execució del projecte depèn de la subvenció del programa Repte Demogràfic de la Diputació, que exigeix que les obres estiguin finalitzades a finals de gener del 2026. “Si no es fan els informes ràpid perdrem el projecte”, va asseverar.

Balaguer s’ha sumat aquest juliol a Escape The Town, una experiència turística i lúdica que transforma el nucli històric de la ciutat en un gran joc d’enigmes. L’activitat proposa una aventura en què els participants es converteixen en Guardians del Temps que han d’ajudar Mr Rotor a frenar els plans dels pirates temporals, disposats a alterar episodis clau del passat de la ciutat. Aquest nou format de visita guiada, basada en una aplicació mòbil, tindrà accés gratuït fins al 30 de setembre. Balaguer és la primera ciutat de Ponent que forma part de la xarxa Escape The Town, ja present en municipis com Palamós, Pals, Miravet o Barcelona.