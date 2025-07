Prova a Bonrepòs per compensar emissions de CO2

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

La finca de Bonrepòs de Gavet de la Conca, propietat de la Diputació, es convertirà en escenari d’una prova pilot sobre la compravenda d’emissions de CO2. La iniciativa, que començarà a començaments del proper any, la impulsa la corporació provincial en el marc del G-10, iniciativa que promou la col·laboració entre administracions per articular crèdits climàtics que asseguri un model de gestió dels boscos públics, oferint l’excedent de la fusta. Tindrà una durada de tres anys (2026 a 2028) en els quals es definiran les característiques i instruments específics d’un crèdit climàtic forestal associat a boscos de titularitat municipal que pugui ser comercialitzable en el mercat global.

Alcaldes i representants de les administracions de l’Alt Urgell van participar ahir en una sessió informativa de la Diputació per explicar el projecte pioner.

L’assessora en Transicions Sostenibles Teresa Botargues va exposar que utilitzaran 50 de les 500 hectàrees que té la finca. Així mateix, va estimar que al Pirineu hi ha 292.000 hectàrees de bosc de titularitat municipal “amb dèficit de gestió” que incrementen els riscos derivats del canvi climàtic.

“Si en podem comercialitzar un deu per cent, significarà que tenim 30.000 crèdits climàtics”, va afegir.

En el mateix sentit, Botargues va indicar que Catalunya ja disposa d’un sistema de crèdits propis, coneguts com Promacc, però “es tracta d’un model que no contempla instruments específics per facilitar la comercialització a les entitats locals ni potenciar cadenes de valor de la fusta o la biomassa”. En aquest sentit, la Vall de Lord, al Solsonès, ja ha posat en pràctica la venda de drets d’emissió.