Agricultura destinarà 20 milions d'euros entre el 2026 i el 2029 a ajuts per millorar camins en àrees rurals i comarques de muntanya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destinarà 20 milions d'euros, repartits en 5 milions anuals entre el 2026 i el 2029, en ajuts per millorar les infraestructures viàries d'àrees rurals i comarques de muntanya. El conseller Òscar Ordeig ha presentat aquest dilluns a Bovera la nova convocatòria, la qual preveu subvencions de fins a 100.000 euros que cobriran entre el 70% i el 90% de les actuacions. Els municipis interessats poden presentar les sol·licituds durant el mes de juliol. El pla s'adreça a municipis rurals que, per la seva extensió i recursos limitats, sovint no poden fer front al manteniment de les seves infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals, serveis bàsics i explotacions agràries.

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat la importància de la inversió pública a les zones rurals per garantir la igualtat d'oportunitats i corregir desequilibris i garantir la connectivitat a tot el territori. "Si no tenim carreteres amb un mínim de manteniment, difícilment la gent s'hi quedarà a viure", ha explicat, el conseller.

La presentació de la nova convocatòria s'ha fet a Bovera a l'inici de la pista que uneix el municipi garriguenc amb la Palma d'Ebre, una via que es va beneficiar d'aquests ajuts en l'anterior convocatòria.

A la presentació també hi ha assistit els alcaldes d'aquests dos municipis, que han defensat els ajuts per poder arreglar camins. I és que sovint, els municipis "petits" tenen "pressupostos petits" i, per contra, els consistoris han de gestionar grans extensions de terreny amb diversos quilòmetres de camins, ha explicat l'alcaldessa de Palma d'Ebre, Marina Rojals. A tall d'exemple, Palma d'Ebre, amb poc més de 300 habitants, té uns 60 quilometres de camins.

Per la seva banda, l'alcalde de Bovera, Òscar Acero, ha afirmat que el consistori no té la capacitat per arreglar els camins. Després de l'incendi que va afectar el terme l'any 2019, també ha explicat que intenten arreglar els camins perquè tinguin una amplada mínima de 4 metres perquè, en cas d'emergència, els camions de bombers hi puguin passar.

20 milions d'euros d'ajuts per als pròxims 4 anys

Els ajuts als ens locals de zones rurals i zones de muntanya per a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya té un pressupost de 20 milions d'euros que es repartiran entre els anys 2026, 2027, 2028 i 2029.

En la convocatòria pluriennal anterior, es va donar resposta a 427 actuacions i es va atorgar un ajut de 26.863.550,20 euros, que va representar una inversió de 33.132.293,60 euros. En percentatges, la distribució territorial va suposar un 22% del pressupost per a la demarcació de l'Alt Pirineu i Aran, un 22% per a la comarques centrals, un 19% per a Ponent, un 18% per a Girona, un 12% per al camp de Tarragona, un 4% per a les Terres de l'Ebre i un 3% per a Barcelona.

L'objectiu d’aquest ajut és fomentar les inversions en les vies d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries a fi de garantir l'accessibilitat als nuclis de població, afavorir la mobilitat arreu del territori i evitar tant com sigui possible el despoblament, i assegurar l'equilibri territorial i la cohesió social.

Les actuacions que inclou la convocatòria són l'ampliació, millora o adequació d'un camí rural, actuacions puntuals de millora per a la seguretat de camins, com ara l'estabilització de talussos, modificació del traçat o la instal·lació de tanques de protecció, o la pavimentació de camins de terra que donin accés a pobles habitats, entre altres.

Els municipis interessats poden presentar la sol·licitud fins a finals de juliol. En poden ser beneficiaris els municipis de muntanya i els pertanyents a comarques de muntanya, els municipis d'àrees rurals amb menys de 100 habitants/km² i els consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d'Aran.