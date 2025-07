Govern i alcaldes dels municipis afectats per l'incendi de Torrefeta es reuniran dimecres a Lleida per pactar mesures

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Govern ha convocat una reunió aquest dimecres a Lleida amb els alcaldes dels municipis afectats per l'incendi de Torrefeta i Florejacs per acordar un paquet de mesures relacionat amb la pagesia i la gestió forestal. Ho ha anunciat el conseller Òscar Ordeig a Bovera, on ha indicat que les propostes que en surtin es basen en tres eixos principals: en les actuacions d'extinció el dia de l'incendi, les ajudes a agricultors i infraestructures agrícoles afectades i la millora de la gestió forestal. També ha explicat que les mesures acordades es traslladaran al president de la Generalitat, Salvador Illa, en una reunió posterior.

A la reunió de dimecres a Lleida hi assistiran representants de les conselleries d'Agricultura i de Presidència i alcaldes dels municipis afectats per l'incendi que ha cremat unes 6.000 hectàrees de les comarques de la Segarra, Noguera i Urgell.