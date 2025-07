El Sobirà i l’Alta Ribagorça tenen més places turístiques que veïns

Publicat per SegreACN Creat: Actualitzat:

El Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça són les dos úniques comarques de Catalunya on el nombre de places en hotels, càmpings, cases rurals, pisos turístics i altres allotjaments per a turistes supera el de la població resident. Al Sobirà, amb 7.332 habitants, hi ha 13.088 places turístiques –gairebé dos per veí–, de les quals el 60 per cent corresponen a càmpings. A l’Alta Ribagorça, la relació és pràcticament d’un a un, amb 4.040 habitants i 4.100 places turístiques. Al seu torn, la Val d’Aran també destaca, amb 9.735 llits turístics davant de 10.545 habitants.

En el conjunt de la demarcació, Lleida disposa de 51.483 places turístiques, la qual cosa equival a una per cada 8,5 habitants, segons el Registre de Turisme de Catalunya del departament d’Empresa. Aquesta xifra inclou hotels, càmpings, habitatges d’ús turístic, allotjaments rurals i apartaments turístics, i reflecteix la pressió turística que viu el territori, especialment al Pirineu, que concentra 36.768 d’aquestes places.

La Vall de Boí o Espot presenten ràtios encara més elevades: Espot disposa de sis places turístiques per cada habitant, de manera que és el municipi amb la proporció més gran de la demarcació. Ambdós són porta d’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i compten amb estacions d’esquí pròximes. També Naut Aran i Lladorre, que disposen d’estació d’esquí al seu terme municipal, tenen més del doble de llits per a visitants que veïns.

A l’extrem oposat, el Pla d’Urgell, amb només 512 places turístiques i 37.342 veïns, i el Segrià, amb 3.567 places i 213.503 veïns, se situen a la cua pel que fa a oferta turística.

Cap de setmana d’alta ocupació per turisme cultural i esportiu

El sector turístic pirinenc ha registrat un balanç molt positiu aquest cap de setmana, amb visitants atrets per esdeveniments esportius i celebracions tradicionals com les baixades de falles i de raiers (veugeu-ne més a la pàgina 28). Josep Lluís Farrero, empresari de la Vall de Boí, va explicar que “hem treballat bastant, molta gent ha optat per pujar buscant temperatures més amables”. D’altra banda, hi va haver ahir talls temporals a l’N-230 en el marc de la celebració del triatló TriTour.