Agricultors de quinze pobles podran caçar conills vius

El Govern d’Aragó ha autoritzat els agricultors de quinze municipis del Baix Cinca i la Llitera a caçar vius els conills que trobin a les seues parcel·les, i a vendre’ls, com a mesura per aturar la superpoblació d’aquesta espècie animal que es dona en els seus termes i els danys que aquesta situació està causant al sector agrari.

La mesura ve recollida a l’article 10 del Pla de Caça d’Aragó per a aquest any, que estableix que “els propietaris o arrendataris de terrenys agrícoles afectats per danys de conills podran, dins dels límits de les seues parcel·les i sense necessitat de permís del titular del vedat (...), capturar conills vius, amb mètodes de captura autoritzats, però sense la utilització d’armes ni de fures”.

Aquests animals podran tenir dos destinacions. Una consisteix a “ser sacrificats per qui els hagi capturat”. L’altra, que podran ser “venuts vius”.

Per a aquest segon cas, el Pla de Caça estableix que “el titular del vedat decidirà el repartiment dels diners procedents de la seua venda entre els propietaris o arrendataris dels terrenys agrícoles on s’hagin capturat i el mateix vedat”.

Els municipis del Baix Cinca en els quals es podrà aplicar aquesta mesura són Ballobar, Belver, Candasnos, Fraga, Ontinyena, Osso de Cinca, Torrent i Saidí, mentre que a la Llitera la mesura és aplicable a Albelda, Alcampell, Altorricó, Binèfar, Esplucs, Tamarit i Vencilló. La decisió és extensiva a altres localitats de la ribera de la Cinca com Albalate i Binacet.

El Pla de Caça autoritza una altra sèrie de mesures per provar de reduir la superpoblació de conills en aquestes localitats entre les quals s’inclouen la possibilitat d’“utilitzar repel·lents” autoritzats a les parcel·les, tant als cultius com als vivers o caus i sobre el terreny, i en una franja perimetral de fins a quinze metres, així com efectuar modificacions substancials de la coberta vegetal que permetin destruir aquests caus sempre que les tales no incloguin una superfície de més de dos hectàrees d’arbratge ni es trobin dins de terrenys protegits com a ZEPA, LIC o espais de la Xarxa Natura.

La normativa permet caçar conills tot l’any a les zones amb superpoblació, per a la qual cosa es podran utilitzar quatre tipus d’armes: escopetes de cartutxos, rifles del 22 i el 17 i arcs.