Compren un edifici per a lloguer assequible

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu ha aprovat recentment adquirir un edifici situat al carrer Canonges de la ciutat. Es tracta del número 7, actualment deshabitat, i en el qual projecta construir habitatges en règim de lloguer assequible per incrementar el parc públic d’habitatge del municipi. L’adquisició d’aquest immoble, situat en ple centre històric, suposarà un cost de 180.000 euros.

El regidor d’Urbanisme de l’ajuntament de la capital de l’Alt Urgell, Jordi Mas, va explicar que “amb aquest primer pas per comprar l’edifici volem donar compliment al compromís adquirit per l’equip de govern de l’ajuntament per posar a disposició de la ciutadania habitatge de lloguer assequible”. El regidor va afegir que aquesta iniciativa també té com a objectiu “donar vida i dinamisme al carrer Canonges”. L’edifici disposa d’una superfície total construïda de 592 metres quadrats. Està format per una planta subterrània, una planta baixa amb capacitat per a dos locals comercials i tres plantes de pis destinats a habitatge. La capacitat total actual és de set habitatges. L’immoble disposa, també a la part superior, d’una planta entresolat sense ús.

Segons ha explicat el consistori, l’edifici necessitarà treballs de manteniment, com la neteja general de tot l’immoble, la rehabilitació de la coberta, que té filtracions, l’actualització de totes les instal·lacions (com l’electricitat, el sanejament, l’aigua potable, la calefacció, les telecomunicacions o les ventilacions), la instal·lació dels sistemes contra incendis que marca la normativa vigent, la instal·lació d’un ascensor per poder complir la normativa d’accessibilitat, obres interiors a les cuines i els banys, obres d’anivellament i de revestiments, fusteria interior i exterior, pintura general de l’edifici i millora de la façana.