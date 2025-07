Els amos de la muntanya de Tor volen posar límits als viatges organitzats per frenar el turisme

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La societat de propietaris de Tor ha notificat a més d’una vintena d’empreses turístiques d’Andorra que tenen l’obligació de demanar permís per portar visitants en viatges organitzats a aquesta muntanya al municipi d’Alins, de propietat privada i limítrofa amb el Principat.

Amb això proven de posar límit a les excursions en totterreny a través del port de Cabús, però el problema ara per ara persisteix. L’any passat van enviar notificacions a una quinzena de firmes andorranes.

La muntanya de Tor forma part del Parc Natural de l’Alt Pirineu, i les activitats amb vehicles motoritzats en aquest espai protegit requereixen autorització. Quan algú sol·licita permisos que afecten Tor, la direcció del parc consulta els propietaris de la muntanya. Només si ells hi estan d’acord i l’activitat proposada s’ajusta a la normativa catalana es concedeixen els permisos. Tanmateix, empreses andorranes incompleixen sovint l’obligació de demanar autorització.

Exigir a les empreses turístiques andorranes que demanin autorització per entrar a Tor és una de les mesures que han posat en marxa els propietaris per limitar l’elevada afluència de turistes que la muntanya ha rebut en els últims anys. Es va accentuar arran de la publicació del llibre i la sèrie televisiva del periodista Carles Porta sobre les disputes per la propietat de la muntanya que van desembocar en tres assassinats.

D’altra banda, els propietaris preveuen instal·lar nous senyals que prohibeixin de forma expressa l’accés a Tor a persones no autoritzades. Fonts de la societat van puntualitzar que no s’oposen que excursionistes visitin la muntanya de forma individual o en petits grups, però van indicar que, amb aquesta fórmula, esperen evitar qualsevol responsabilitat en cas d’accident dins de les 2.600 hectàrees de la seua propietat.

L’explotació turística de la muntanya no és una prioritat per als seus amos, i alguns creuen que la popularitat de Tor suposa poc més que deteriorament de la pista que condueix al poble, danys que s’han de reparar i escombraries per recollir. En canvi, s’han anat reactivant usos tradicionals de la muntanya com les pastures de bestiar.