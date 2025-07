Miquel Dalmau, regidor de Cava, explica com ha guanyat la batalla a la Seguretat Social: “M’he defensat de l’Estat jo sol”

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Miquel Dalmau Tramunt, el regidor de l’ajuntament de Cava que ha guanyat el pols a la Seguretat Social després de retirar-li la pensió d’incapacitat permanent total per cobrar una petita remuneració mensual a temps parcial com a edil, explica el procés i com ha aconseguit defensar-se a si mateix després de treure’s la carrera de Dret als 66 anys.

Dalmau espera ara la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després que l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Tresoreria General de la Seguretat Social presentessin un recurs de súplica, fa poc més d’un mes, contra la sentència del jutjat social número 1 de Lleida, que donava la raó al regidor. Ell mateix ha presentat al·legacions al recurs de súplica de l’Estat, que li va retirar el pagament de la prestació per incapacitat, de 943 euros, al considerar que era incompatible al fet de cobrar 290 euros com a edil.

El regidor reconeix que “si no hagués estudiat la carrera de Dret, no hauria tingut el poder adquisitiu suficient per poder enfrontar-me a l’Estat”. Ara té 69 anys, però va començar a estudiar la carrera a distància, a través de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) quan tenia 61 anys, “abans de dedicar-me a la política”. Ho va fer mogut per l’inconformisme. Va ser empresari durant molts anys i va tenir la necessitat de contractar els serveis d’un bufet d’advocats per defensar la seua empresa. “No vaig estar d’acord amb la defensa que van fer i va ser allà quan vaig decidir que l’única manera que tenia de millorar-ho era fent-ho jo mateix”.

Va començar la carrera universitària, que va acabar als 67 anys, graduant-se en Dret amb un màster en Advocacia. Mentre va cursar els estudis sempre va ser l’alumne de més edat, una situació que no “m’ha incomodat però ha estat curiosa”. Assegura que sempre ha tingut facilitat per als estudis i que, després de començar amb tres assignatures per semestre, va anar pujant fins a cursar-ne set cada sis mesos.

L’edil se sent “il·lusionat, sobretot perquè m’estic defensant a mi mateix” després de veure el procés que ha emprès i considera que “tinc moltes possibilitats de tornar a guanyar”. “Sé que ara és qüestió de tenir paciència, potser necessita un any, però lluitaré perquè així sigui.”

Sobre el procés, Dalmau recorda “moments de molta angoixa”, sobretot quan anaven passant els mesos en què li retenien la pensió. “Em mantenia amb uns ingressos molt per sota de la renda mínima bàsica de subsistència, cobrava només els 290 euros com a regidor”, recorda. “Si no hagués tingut l’ajuda de la meua família, hauria estat en la indigència”, conclou.

El seu cas es remunta a l’any 2023, quan l’Estat li va retirar el pagament de la prestació per incapacitat, de 943 euros, al considerar que era “incompatible amb un càrrec públic representatiu de caràcter retribuït”. El recurs, a què ha tingut accés aquest diari, insisteix a equiparar la funció de regidor amb el d’un lloc de treball comú i explica que “la percepció de la Incapacitat Permanent en grau Total és incompatible amb l’exercici de regidor”.

Dalmau es va presentar a les eleccions municipals de maig del 2023 en la llista d’Hi Som Per Els Tres-Acord Municipal (associada a ERC). És un dels tres edils del municipi més petit del Pirineu, amb 39 habitants, i un dels més petits de Catalunya. Assegura que se sent “il·lusionat perquè tinc les de guanyar”.

El recurs de súplica que presenta l’Estat “comet un defecte molt greu”, segons el parer de Dalmau, ja que fa referència una sentència anterior del TSJ de Madrid que ha estat anul·lada pel Suprem i que “em dona la raó perquè resol una qüestió idèntica a la meua”. La sentència anul·lada, i a la qual fa referència el recurs de súplica d’ara, donava peu a la Seguretat Social a declarar la incompatibilitat dels càrrecs electes amb l’IPT.