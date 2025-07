La Generalitat declara Cal Macià Bé d’Interès Nacional com a lloc històric

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de lloc històric, Cal Macià, l’habitatge de la família de l’expresident Francesc Macià a Vallmanya (Alcarràs). Aquesta declaració inclou la delimitació d’un entorn de protecció per a l’immoble. Tanmateix, la plataforma Salvem Cal Macià considera que aquesta figura de protecció arriba tard, perquè les construccions presenten un estat de deteriorament molt avançat. El col·lectiu va recordar que la Generalitat va rebutjar inicialment la declaració de BCIN i que només gràcies a la seua insistència, al recórrer la decisió i aportar nova documentació, la petició es va resoldre de forma favorable en segona instància.

La plataforma va subratllar que la declaració del BCIN no garanteix per si sola la protecció de l’edifici i va insistir a reclamar que el Govern iniciï obres de forma subsidiària per apuntalar-lo davant dels “evidents símptomes de perill d’ensorrament i la desídia del propietari” a l’hora de mantenir-lo.

Per la seua part, la Generalitat va explicar que el valor patrimonial de Cal Macià recau a ser “el lloc on es van prendre decisions polítiques transcendentals per a la història contemporània de Catalunya, com el complot de Prats de Molló, o la fundació del partit Estat Català”. Les seues estances, va apuntar, van acollir estades de Macià com a president de la Generalitat i reunions amb polítics, personatges rellevants i amb la premsa d’antany. A l’època de la Generalitat republicana, la casa es va convertir en un lloc institucional, com si fos una segona seu del Palau de la Generalitat. Des d’allà Macià va impulsar mesures pioneres en l’àmbit de l’educació, la cultura i la justícia social. Per tots aquests motius, l’immoble es considera “un espai fonamental de memòria del primer president de la Generalitat de l’època moderna”.