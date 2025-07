Tallen la circulació de vehicles pel Passadís del Cal Roig

Vilanova de Bellpuig ha tancat al trànsit el carrer Passadís de Cal Roig i l’ha fet vianalitzat. L’alcaldessa, Dolors Pascual, va explicar que la mesura respon a criteris de seguretat en aquest espai de la via pública. Va afegir que al ser un carrer molt estret la majoria de vehicles passaven a tocar en part d’una façana del carrer i era perillós. Per garantir la seguretat viària el consistori ha instal·lat pilones que impedeixen el pas de vehicles motoritzats. Aquesta via enllaça el carrer Sant Martí, davant la plaça Pau Casals i el carrer Darreres. “Sempre teníem el mateix problema en aquest carrer i quan veus que la circulació no és la correcta és millor canviar-ho, per la qual cosa hem optat per fer aquest passatge per a vianants”, va dir.