Absolt el consistori d’un accident mortal de trànsit

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) ha absolt l’ajuntament de Montoliu de Lleida i Endesa, després d’un plet que s’ha estès amb reclamacions, demandes i recursos al llarg de més de sis anys: la família d’un conductor que va morir en un accident de trànsit el 8 d’octubre del 2016 els reclamava 344.200 euros com a responsables de la suposada falta de seguretat per al trànsit en el tram del canal de Seròs en el qual es va produir el sinistre.

El TSJC ha ratificat ara la sentència del Jutjat Contenciós de Lleida que, el desembre del 2021, va rebutjar la demanda de la família contra la desestimació de la seua reclamació econòmica pel ple de l’ajuntament. I, alhora, ha dictaminat que “el cas presentava dubtes de fet i de dret”, amb la qual cosa evita imposar als demandants les costes de procés, que en un cas d’aquesta quantia i amb la normativa antiga se n’anaven per sobre dels 30.000 euros.

Els demandants afirmaven que l’ajuntament no havia col·locat cap mesura de protecció en un tram perillós del canal, amb un revolt, tot i que, segons va resoldre la sentència inicial, ni és el propietari d’una via com la banqueta del canal “ni hi ha cap normativa de compliment obligatori que expressi quines mesures de seguretat s’han d’adoptar als canals, séquies i camins de servei”.

Pel que fa a Endesa, assenyala que el fet d’haver col·locat un temps després del sinistre una tanca “no pot donar lloc a cap títol d’assumpció de responsabilitat”. Es tracta, assenyala, d’una mesura presa “en aplicació del dret a una bona administració” i “davant la falta d’alguna norma que la imposi”.

El TSJC avala el criteri que assenyala que “la causa directa de l’accident va ser la falta d’atenció del conductor”, qui, segons l’atestat dels Mossos, presentava una taxa d’alcohol de 2,13 g/l que “excedia amb escreix la marcada per la llei”.

En el sinistre, que va tenir lloc entre les cinc i les sis del matí, el cotxe, en el qual el conductor viatjava sol, va sortir de la carretera pel marge esquerre, va topar amb una arqueta de reg, va creuar el camí de terra i va arribar dins del canal de Seròs”. “No va fer el revolt a la dreta i va seguir recte”, anota.