Alguaire tindrà 3 bancs de proves de combustibles alternatius per a aviació

El recinte de l’aeroport d’Alguaire incorporarà en els propers mesos tres bancs de proves de combustibles alternatius al querosè que es fa servir en aviació. Les obres necessàries ja es troben en procés de licitació i hi ha projectes en marxa per testejar en aquests espais hidrogen en estat líquid i gasós, biogàs i bateries elèctriques.

L’aeroport d’Alguaire es convertirà en els propers mesos en un gran laboratori en el qual provar alternatives al querosè d’origen fòssil que l’aviació fa servir des de fa dècades com a combustible. El primer pas serà la construcció de tres bancs de proves en diferents punts del recinte aeroportuari, unes obres que es troben actualment en procés d’adjudicació. Es tracta de superfícies de formigó en les quals es portaran a terme tests amb hidrogen líquid i gasós i biogàs, així com de bateries elèctriques, segons fonts d’Aeroports de Catalunya. Totes aquestes iniciatives tenen l’objectiu comú de descarbonitzar el trànsit aeri.

La construcció dels bancs de proves va sortir a concurs a finals del mes de juny passat. El pressupost de licitació conjunt suma 955.000 euros. Un d’ells s’emmarca en un projecte ja en curs a Alguaire, denominat Aeroh2Hub i participat per Aeroports de Catalunya i les empreses Evarm i Aldoratech. Serà escenari de proves amb hidrogen en estat gasós per tal d’impulsar des de vehicles terrestres de handling fins a prototips de drons.

També la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) utilitzarà aquest banc de proves per a dos línies d’investigació: d’una banda, estudiarà la combustió de l’hidrogen gasós per determinar característiques com la longitud i la forma de la flama. És un primer pas per adaptar el disseny dels avions de reacció a aquest combustible.

Així mateix, un altre equip de la UPC testejarà combustibles sintètics, elaborats a partir de biogàs i enriquits amb hidrogen. L’objectiu final és condensar-los i obtenir carburants líquids per a aviació.

Un altre dels bancs de proves es farà servir per a tests amb hidrogen líquid, transportat en camions des del port de Barcelona. En aquest espai es preveuen proves de tancs per emmagatzemar aquest combustible i sistemes de proveïment, com a primers passos per implantar aquesta tecnologia a grans aeronaus.

Es tracta d’un projecte denominat H2elios, en mans d’un consorci que inclou entre els seus socis a empreses com Applus+ Laboratories i Piaggio Aerospace i diferents universitats i centres d’investigació, entre els quals la UPC.

Un tercer banc de proves, que s’ubicarà a prop de les instal·lacions de bombers de l’aeroport, es dedicarà a testejar les prestacions, resistència i durabilitat de bateries elèctriques per al seu ús en aviació. S’espera que entri en servei a partir de la tardor.

Aeroports de Catalunya espera que dotar Alguaire d’aquesta infraestructura per a la investigació i desenvolupament de “solucions energètiques innovadores” permeti “impulsar la descarbonització del sector aeri i consolidar l’aeroport com un pol d’innovació aeronàutica a Europa”. Consolidarà així una activitat que ha desenvolupat de forma incipient en els darrers anys.

Consoliden una activitat incipient a l’aeroport

Aeroports promou bancs de proves per a projectes ja en marxa, però espera que aquestes noves instal·lacions atreguin noves empreses i centres d’investigació del sector aeronàutic en els propers anys. L’empresa pública de la Generalitat vol consolidar així una activitat d’investigació i desenvolupament que l’aeroport lleidatà ha desenvolupat de forma incipient en els últims anys. Exemple d’això són les proves de drons per a passatgers de la firma xinesa EHang, els prototips de la qual estan impulsats per motors elèctrics. Així mateix, Alguaire és pioner a produir hidrogen verd a les seues instal·lacions.

Al marge d’iniciatives per descarbonitzar el sector aeri, Alguaire ha estat també escenari de tota mena de proves relacionades amb el sector aeronàutic: des de combustibles i motors per a coets fins al desplegament de globus de grans dimensions per assolir altures suborbitals. Val a recordar que l’aeroport lleidatà forma part de l’estratègia New Space de la Generalitat per impulsar el sector aeroespacial a Catalunya. El Govern català espera que des de la pista d’Alguaire s’enlairin avions per posar satèl·lits en òrbita (els anomenats llançaments horitzontals). També assigna a l’observatori del Montsec el paper de centre de control i recollida de dades de satèl·lits, una activitat que ja ha començat a desenvolupar.

Un aeroport per a usos industrials i formació

L’aeroport d’Alguaire ha complert 15 anys amb objectius molt diferents als que en van motivar la construcció. Es va inaugurar el 2010 com una infraestructura orientada al trànsit de passatgers i de mercaderies. El primer va quedar molt per sota de les expectatives, mentre que el segon mai no es va portar a terme. La Generalitat va decidir reorientar-lo cap a usos industrials i de formació, que suposen ara la major part de la seua activitat. Conviuen amb vols regulars d’Air Nostrum a Palma i avions a l’estiu d’aquesta companyia a Eivissa i Menorca.

Producció d’energia solar i hidrogen verd

L’aeroport va tenir des dels seus inicis una instal·lació de panells solars, si bé va tardar a entrar en funcionament. Ara aquests i altres plaques fotovoltaiques subministren energia per a la producció d’hidrogen verd, una activitat en la qual Alguaire és pioner. La producció d’energies renovables a l’aeroport té com finalitats l’autoconsum i proves de prototips, des d’escales de handling per a avions fins a drons.

Poc sòl disponible i a l’espera d’ampliar-lo

El recinte aeroportuari acull activitats que van des de l’estacionament, manteniment i desballestament d’avions fins a formació de pilots i mecànics i la seu del Reial Aeri Club de Lleida, entre d’altres. El sòl edificable està gairebé esgotat, a l’espera d’un nou pla urbanístic que permeti nous hangars i altres construccions.

Més de 80 vols al dia, gairebé tots de formació

L’aeroport supera els 80 vols al dia de mitjana, gairebé tots de formació, ja siguin d’acadèmies amb base a Alguaire (en especial BAA Training) o d’aerolínies com Volotea, Vueling o Air France.