Boí Taüll i Baqueira Beret nominades com a millor estació d'esquí 2025

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Les estacions lleidatanes Boí Taüll i Baqueira Beret han estat nominades a la categoria de millor estació d'esquí de l'Estat per a l'any 2025 pels prestigiosos premis World Ski Awards. Aquests reconeixements, que valoren l'excel·lència en el turisme de neu a nivell internacional, també han nominat altres estacions espanyoles com Cerler, Formigal, Candanchú, Masella i Sierra Nevada. Cal destacar que l'estació ribagorçana ha guanyat aquest guardó en tres ocasions anteriors, consolidant així el seu prestigi en el sector.

La decisió final sobre les estacions guanyadores es determinarà mitjançant un sistema de votació popular obert fins al 10 d'octubre d'aquest 2025. Aquest procés participatiu està dirigit tant a aficionats a l'esquí com a professionals del sector turístic especialitzats en viatges de neu, donant veu als usuaris i experts que coneixen de primera mà les instal·lacions i serveis de les diferents candidatures.

En la categoria de millor hotel situat en estacions d'esquí, diversos establiments lleidatans de l'entorn de Baqueira han rebut també nominacions. Entre ells destaquen l'AC Baqueira Autograph, l'Eurostars La Pleta, el MIM Baqueira, el Val de Neu i el Parador d'Arties. Per altra banda, en l'apartat de millor boutique-hotel, els lleidatans Lodge, Hotel Chalet Val de Ruda i La Morera competeixen per aconseguir el reconeixement d'excel·lència en aquesta categoria.

L'excel·lència de les estacions lleidatanes

L'organització internacional World Travel Awards és l'encarregada de promoure aquests guardons que premien l'excel·lència en el sector del turisme de muntanya. Boí Taüll ja ha estat reconeguda com la millor estació estatal en tres ocasions anteriors: els anys 2018, 2019 i 2020, demostrant així la seva qualitat contrastada al llarg dels anys.

Aquesta estació, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), s'erigeix com una de les més completes dels Pirineus, amb atractius per a esquiadors de tots els nivells. Entre els seus principals avantatges destaquen les cotes més altes del Pirineu, amb el Puig Falcó a 2.751 metres i la base a 2.035 metres.

El seu domini esquiable abasta 550 hectàrees amb més de 45 quilòmetres de pistes traçades, distribuïts en 43 pistes d'esquí, 4 itineraris d'esquí de muntanya i una pista exclusiva de trineus. A més, ofereix la possibilitat de practicar esquí fora de pistes en zones properes amb cims superiors als 2.500 metres, fet que la converteix en una opció molt valorada pels amants dels esports d'hivern més aventurers.