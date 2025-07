Detingut per provocar tres incendis en cinc dies a Vilanova de Bellpuig

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van arrestar a última hora de la tarda de dimarts un jove de 18 anys acusat de provocar tres incendis en només cinc dies a Vilanova de Bellpuig, l’últim el mateix dimarts, segons ha pogut saber aquest diari. El jove va ser arrestat com a presumpte autor de delictes de danys en una investigació conjunta dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals.

El primer dels focs de vegetació agrícola es va declarar divendres i va calcinar un camp. El segon es va registrar diumenge a la tarda a prop del camí de les Pedreres (foto). Va calcinar unes dos hectàrees i en les tasques d’extinció van participar vuit dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers de la Generalitat i els Agents Rurals. Val a recordar que aquests últims són els encarregats d’investigar l’origen i les causes dels focs. Pel que sembla, van sospitar que els dos podien haver estat provocats per un piròman, per la qual cosa es va obrir una investigació conjunta amb els Mossos d’Esquadra. De fet, l’ajuntament de Vilanova de Bellpuig va emetre dimarts al matí un ban en el qual afirmava que “s’informa tots els veïns que es disposa d’informació sobre que els incendis rurals de divendres i diumenge passats van ser provocats. Per això, davant de l’elevat risc d’incendi i la gravetat que aquests poden tenir en aquestes dates, es fa una crida a tothom que davant de les persones i actituds que puguin estar relacionades amb incendis, que ho comuniquin immediatament al 112”.

Hores després, a les 17.57 hores, es va declarar un nou incendi, que va calcinar unes 28 hectàrees de camps segats i zona ZEPA i en el qual van intervenir una desena de dotacions. Davant dels indicis que també havia estat intencionat i que tots podien haver estat obra de la mateixa persona, els Mossos d’Esquadra van detenir el sospitós, que ja tenien identificat.

En un altre ordre, sis dotacions dels Bombers van treballar ahir a primera hora de la tarda en un incendi a Olius, al Solsonès. Es va declarar a les 14.02 hores i va cremar una hectàrea. A més, continuaven treballant en els de Torrefeta i Pinell del Solsonès.