Ipcena i Ecologistes de Catalunya porten a la fiscalia el Govern per “irresponsabilitat” en l’incendi de Torrefeta

Ipcena i Ecologistes de Catalunya (EdC) han denunciat a la fiscalia de Medi Ambient al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al Departament d’Agricultura i al servei central dels Agents Rurals per “irresponsabilitat” en l’incendi de Torrefeta i Florejacs que va cremar unes 5.000 hectàrees de conreus i massa forestal a la Segarra, l’Urgell i la Noguera. El portaveu de les organitzacions, Joan Vázquez, ha assegurat que malgrat que el mapa dels Agents Rurals indicava que aquell dia hi havia actiu el Pla Alfa 3 per les condicions de calor i humitat, es va rebaixar a Pla Alfa 2 per permetre l’activitat de les màquines recol·lectores de cereal. Els ecologistes reclamen l’obertura de diligències d’investigació penal.

Els ecologistes parteixen de la base que els incendis tant de Torrefeta i Florejacs, com el de Sanaüja, els dos iniciats l’1 de juliol, van ser provocats per una màquina recol·lectora de cereals. Això no obstant, la investigació dels dos incendis segueix en curs pels Agents Rurals i en el cas de Sanaüja, es va parlar també de la possibilitat que l’inici fos degut al pas d’una línia elèctrica. Els incendis han afectat principalment conreus de cereal i en menor mesura franges de vegetació forestal. La denúncia dels ecologistes també fa referència a les conseqüències personals i “tràgiques” que van tenir amb la mort de dues persones a Coscó.

Joan Vázquez ha parlat de “circumstàncies molt greus” per part de les administracions responsables en la gestió d’aquests incendis, i per això han presentat la denúncia, per tal que s’iniciï una investigació penal amb la finalitat de determinar les suposades responsabilitats. Vázquez ha assegurat que hi ha hagut “manipulació” per part de l’Administració a l’hora de permetre les activitats al camp tal com estipula el nivell 2 del Pla Alfa, quan en realitat, el dia de l’incendi, s’havia publicat que la zona afectada es trobava al nivell 3 del Pla Alfa, quan totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de les prohibicions.

Els ecologistes apunten directament com a responsables la direcció General de Boscos, depenent del Departament d’Agricultura, i els serveis centrals del cos d’Agents Rurals, del Departament d’Interior, ja que consideren que no han desenvolupat ni els mitjans necessaris ni les polítiques d’actuació preventives per evitar uns incendis que “en molts casos s’haurien pogut evitar”.

D’altra banda i en relació a les mesures presentades pels alcaldes afectats per l’incendi, Vázquez ha alertat que no es pot demanar una revisió de les ZEPA que hi ha en aquesta zona així com tampoc autoritzar cremes agrícoles i ha avançat que s’hi oposaran.