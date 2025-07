L’onada de calor va provocar restriccions d’aigua durant el cap de setmana

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Sant Guim de Freixenet va adoptar mesures per restringir l’aigua durant les nits del cap de setmana passat i va demanar als veïns que moderessin el consum d’aigua per evitar la falta de subministrament a curt termini. Segons l’alcalde, Francesc Lluch, a causa de l’onada de calor de les últimes dos setmanes el consum d’aigua era superior al cabal que arribava al dipòsit del turó del Magre. “Quan el dipòsit està per sota del 50% una part del poble es queda sense pressió i en els últims dies estava al 20%”, va explicar Lluch.

Projecte de millora

En un ban informatiu el consistori va demanar a la població que evités usos d’aigua no essencials amb l’objectiu de garantir els usos bàsics fins que es normalitzés el servei.

El primer edil va explicar que s’estan ultimant les obres de millora de la xarxa d’aigua a Sant Guim de Freixenet, que permetran resoldre la falta de pressió i de subministrament amb què es trobaven cada estiu. L’actuació, impulsada per Gestió d’Aigües de la Segarra del consell comarcal i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), té un cost de 488.000 euros i millorarà la xarxa de bombatge entre el nucli de Freixenet i el dipòsit del turó del Magre.