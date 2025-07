En llibertat l’investigat per provocar focs

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El jutjat de guàrdia de Cervera va decretar ahir la llibertat amb càrrecs per al jove de 18 anys de Vilanova de Bellpuig que va ser arrestat dimarts acusat de causar tres incendis de vegetació agrícola a la localitat en tot just cinc dies, com va avançar SEGRE ahir. El jove va ser arrestat la mateixa tarda que es va declarar el tercer incendi, que va calcinar 28 hectàrees, en una investigació dels Mossos i els Agents Rurals. Els altres dos van tenir lloc divendres i diumenge.