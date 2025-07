Viatge en el temps amb el Carnaval de Secà

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

El Carnaval de Secà de Cervera, que se celebrarà avui i demà, convidarà els participants a fer un viatge en el temps. Aquesta és la temàtica escollida per a aquesta onzena edició, que girarà entorn de la màquina del temps i comptarà amb 16 comparses inscrites i cinc grups de percussió, amb gairebé 300 persones. Avui es donarà el tret de sortida del Carnaval amb la rua inaugural a les 19 hores amb la Txaranga Tocats de LaLa des de la plaça Santa a la plaça Magdalena de Montclar que donarà pas a l’espectacle inaugural Vórtex i acabarà amb l’actuació de DJ Beatz.

Dissabte la jornada arrancarà amb la rua de la colla infantil dels Bombollers, les activitats de la Mainada de Secà a la plaça Major, vermut musical i correbarra. A la tarda se celebrarà la gran rua pel centre de Cervera presidida per la comparsa guanyadora del 2024 que representarà la Reina del Carnaval i culminarà a la plaça Magdalena de Montclar amb la lectura del pregó, l’entrega de premis i el tradicional concert de la Banda del Carnaval de Secà, que tornarà a comptar amb cantants locals. A la nit es tancarà la festa amb Las Maris, el grup de versions WaiKiki, DJ Komando i PD Carnavalesca. Com a novetat, hi haurà food trucks tots dos dies i s’estrenarà la nova beguda oficial del Carnaval: el Quantum Shot, una copeta per saltar en el temps. El Carnaval de Secà es tracta d’una de les festes més multitudinàries de la Segarra.