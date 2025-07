La DANA provoca la crescuda del riu Sió al seu pas per Agramunt

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El municipi d'Agramunt ha patit els efectes de la DANA d'aquest dissabte amb la crescuda del riu Sió al seu pas per la localitat. Tot i que encara no s'han confirmat les xifres exactes de precipitació, les intenses pluges han provocat que el cabal del riu augmentés el cabal de la canalització construïda i ampliada anys enrere, després dels tràgics esdeveniments que van afectar la població.

L'episodi de pluges intenses afecta diversos municipis

Aquest nou episodi de DANA no només ha afectat Agramunt, sinó que s'ha estès per altres poblacions de la zona. Les autoritats continuen prenent mesures per garantir la seguretat dels veïns, mentre es manté l'alerta davant la possibilitat que les pluges continuïn en les properes hores.