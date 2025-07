La nova seu dels Agents Rurals a la Noguera costarà 3 milions

La nova seu de l’Àrea Bàsica de la Noguera del cos dels Agents Rurals s’ubicarà a la zona de la Miranda, entre els carrers Àngel Guimerà i Francesc Macià, davant del consell de la Noguera i del Teatre Municipal. El Govern ha tret a concurs la redacció i execució del projecte per 3,1 milions d’euros. Aquest nou equipament pretén donar resposta a les necessitats actuals del cos, ja que la base actual, situada en una nau del polígon industrial de Campllong, ha quedat obsoleta, i ha estat considerada insuficient i inadequada pels mateixos professionals.

Per fer possible aquesta nova construcció, la Paeria de Balaguer va aprovar fa un parell d’anys una modificació puntual de les normes subsidiàries de planificació urbanística, que va permetre el canvi de qualificació d’una parcel·la de la Miranda, que actualment funciona com a aparcament, per convertir-la en zona d’equipaments. Aquesta actuació urbanística permet la implantació definitiva de la nova seu dels Agents Rurals a Balaguer. Com a mesura compensatòria, s’habilitarà una nova zona verda al voltant del pavelló Molí de l’Esquerrà, i l’espai d’aparcament es resituarà en una zona pròxima. La parcel·la elegida, d’uns 3.000 metres quadrats, té una superfície edificable de 900 metres quadrats i un aparcament de 425, dimensionada per acollir fins a trenta agents i una flota de catorze vehicles. Es tracta d’una infraestructura pensada per cobrir les necessitats operatives dels agents a la comarca.

Els diferents grups polítics municipals han instat en diverses ocasions el Govern a desbloquejar l’inici de les obres, alertant que la base actual a Campllong no ofereix condicions mínimes adequades i han reclamat celeritat per accelerar el procés des de l’aprovació del canvi urbanístic.