Era òbra de Condò, en Les e Montgarri

Publicat per REDACCION Creat: Actualitzat:

Eth collectiu Lengua Viua, creat en 1994 tà promòir er usatge sociau der aranés, a installat en Les e en santuari de Montgarri pannèus damb fragments d’òbra poetica en aranés der escrivan Mossèn Jusèp Condò Sambeat. Era accion forme part deth projècte Es Peades de Mossèn Jusèp Condò Sambeat. En Montgarri, era placa s’installèc en tot coincidir damb eth romiatge dera Mair de Diu de Montgarri, mentre qu’en Les s’installèc en tot coincidir damb era hèsta de Sant Pere, ath cant dera glèisa de Sant Joan. Andús muraus compdaràn en un futur pròplèu damb un còdi QR que facilitarà era lectura deth tèxte en castelhan, catalan, francés e anglés.

Eth tèxte deth murau en Montgarri cite “E lèu en Montgarri arribi dempús d’ua grana baishada e aquiu hèsqui ua parada entà encomanar-me a Diu. Pensant qu’ei eth darrèr pòble dera Val d’Aran que tròbi me semble eth mès gran opròbi auer-me’n d’anar d’aquiu”.

En çò que tanh ara placa en Les, se pòt liéger. “Eth Haro lèu enlumene tot eth torn coma un solei e es halhes se’n van a préner dera lum que tant se hèr a veir e li baren es aubades coma hilhes per tot eth torn coma hilhes qu’eth a engendrades damb eth huec deth sòn amor”.

Era responsabla de Lengua Viua, Imma Caubet, arregraïc as Ajuntaments de Naut Aran e Les era sua collaboracion entà desvolopar aguest itinerari. Expliquèc qu’aguesti pannèus se somen as dejà installadi per Ajuntament de Vielha e Mijaran en 2019, damb motiu deth centenari dera mòrt der escrivan e qu’ei ua crida ara preservacion der aranés.

Er objectiu de Lengua Viua ei que cada an se poguen installar naui muraus ena rèsta de pòbles dera Val d’Aran, damb eth prètzhèt de que toti compden damb un fragment d’òbra de Mossèn Condò Sambeat. Tredòs serà eth següent qu’aurà un d’aguesti pannèus.