Ampliació i millores al refugi del Gerdar

L’Entitat Municipal Descentralitzada de Sorpe ha impulsat la reforma del refugi del Gerdar, ubicat al bosc del Gerdar, dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El projecte compta amb un pressupost de 300.000 euros procedents de fons europeus i s’emmarca en la línia de millora d’infraestructures turístiques i mediambientals proposades pel parc. La reforma contempla una ampliació, sense incrementar la capacitat actual de vint-i-set places, per millorar l’habitatge dels guardes. A la planta baixa s’adapta un bany accessible per al menjador i el bar i la primera planta guanya espai per allotjar millor el personal. Aquesta adequació permetrà mantenir de manera permanent dos llocs de treball i generar ocupació puntual durant la temporada alta, contribuint a fixar població a la zona rural. Es preveu que les obres comencin la tardor vinent, amb un termini d’acabament davant de l’inici de la temporada de neu. L’ampliació del refugi suposarà un increment de 28 metres quadrats a la planta baixa.