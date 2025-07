Art urbà per visibilitzar i retre homenatge a les dones

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tornabous impulsarà tres murals de gran format en el marc d’un projecte que busca reconèixer, visibilitzar i celebrar les múltiples formes de contribució de les dones a la societat. El consistori oferirà un recorregut simbòlic per les lluites, les resistències i els lideratges femenins, amb una mirada feminista, interseccional i pedagògica. El regidor de Cultura i Memòria, entre altres càrrecs, Ramon Oromí, va destacar que “davant d’un relat històric sovint esbiaixat i masculinitzat, proposem una iniciativa artística i comunitària que recuperi veus, rostres i memòries femenines que han estat silenciades, oblidades o menyspreades”.

El primer mural d’aquest projecte, que porta per títol Dones Pioneres – Les que obren camins, ja lluu en una de les parets del pavelló polivalent Salvador Seguí de Tornabous. És obra del col·lectiu Pangoico, format pels artistes Ivan Egea i Estitxu Julián, i mostra el rostre i una petita biografia de quatre destacades dones en diferents àmbits a partir del treball d’investigació Dones Rurals. Dones de Lleida de l’Institut Català de les Dones. Les homenatjades són Aurèlia Pijoan Querol (Castellserà, 1910 - Ciutat de Mèxic, 1998), activista política i metgessa catalana; Martina Castells Ballespí (Lleida, 1852 - Reus, 1884), metgessa catalana i primera dona doctorada en medicina a Espanya a més de ser una de les tres primeres dones a llicenciar-se en medicina per la UB; Maria Lois López (les Borges Blanques, 1896 - Sant Boi de Llobregat, 1933), professora i bibliotecària catalana que va ser una de les primeres dones llicenciades en filosofia i lletres per la UB, i Emilia Trepat Muntané (la Sentiu de Sió, 1916 - Lleida, 2009), atleta pionera de l’esport lleidatà en les modalitats de relleus, salt de llargada i javelina. Segons Oromí, “aquest mural és un tribut a les dones que han trencat barreres en àmbits històricament masculinitzats com la ciència, la cultura, la política, l’educació o la innovació. Figures que han estat referents, però que sovint no apareixen als llibres d’història. Amb aquest mural, volem destacar-ne la valentia, determinació i aportació a la societat. Un mural que inspiri, empoderi i convidi a continuar somiant amb una societat justa, oberta i inclusiva”.

“Recuperar la memòria des d’una perspectiva feminista”

El regidor de Cultura i Memòria va apuntar que aquest projecte té diversos objectius: “Visibilitzar i reconèixer les aportacions històriques i actuals de les dones en diferents àmbits; recuperar la memòria col·lectiva des d’una perspectiva feminista i interseccional; transformar els espais públics en punts de memòria, reivindicació i aprenentatge; fomentar la identificació i el sentiment de pertinença entre les persones del territori, especialment les dones i les noves generacions, i impulsar un art públic compromès, inclusiu i participatiu que involucri la comunitat en el procés de creació i reflexió.” Els dos murals restants, també de Pangoico, estan pendents que se’ls assigni una ubicació. La iniciativa compta amb cofinançament del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i de l’ajuntament de Tornabous.