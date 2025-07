De la pluja a la Transsegre: unes 60 embarcacions participen en el descens del riu fins a Balaguer

Unes 60 embarcacions i més de mig miler de ‘mariners’ van participar ahir en la 40 Transsegre de Balaguer, després d’ajornar-se el descens dissabte per la pluja. Centenars de persones van rebre els navegants, amb intercanvi de cops de mànega i cubells d’aigua. L’organització confia a recuperar l’any que ve el tram des de Camarasa.

I després de la pluja, ahir va arribar per fi a bon port la Transsegre. L’aigua caiguda del cel va obligar dissabte a ajornar la baixada d’embarcacions des de Gerb fins a Balaguer. Ahir, tanmateix, l’aigua només va ser protagonista al riu Segre; això sí, amb un cabal que lluïa un color xocolate del tot tèrbol, fruit de la meteorologia adversa de dissabte.

Sigui com sigui, unes seixanta embarcacions de construcció completament casolana es van llançar a l’aigua des del Partidor de Gerb amb una mica de retard sobre l’horari previst, que va provocar que l’arribada a Balaguer s’allargués més del compte.

De fet, més d’una vintena de formacions van atracar al port a prop de les tres de la tarda, quan bona part del públic ja havia optat per altres menesters, fruit també de l’obligat canvi de plans, per traslladar la festa nàutica de la tarda de dissabte al migdia de diumenge. De tota manera, l’organització es va mostrar summament satisfeta pel resultat final de l’esdeveniment.

La presidenta de la comissió organitzadora, Gemma Guarné, va assegurar que “la gent ha respost davant del canvi per culpa de la pluja, i només lamentem la baixa de cinc barques de les 65 previstes inicialment, que no han pogut venir per motius laborals”. Guarné va recordar que “la pluja, però sobretot el vent, convertia el descens en perillós per a aquestes embarcacions i es va optar amb bon criteri per ajornar la festa”.

Objectiu, Camarasa

Més optimisme va destil·lar de cara a l’any que ve. “Treballem amb l’objectiu de poder recuperar la doble jornada de travessia, de nou amb el primer tram de descens, entre Camarasa i Sant Llorenç de Montgai.” Val a recordar que el 2024 es va eliminar del recorregut pel complex pla d’autoprotecció requerit al tractar-se d’una reserva natural protegida. “Ara, amb l’ajuntament de Balaguer com a coorganitzador, tindrem més garanties, força econòmica i de voluntaris per poder recuperar aquest tram”, va augurar Guarné. En aquesta mateixa línia es va expressar el segon tinent d’alcalde, Guifré Ricart, apostant per convertir la Transsegre en la festa major d’estiu de Balaguer.

Van ‘assecar’ l’escenari per salvar la nit de concerts

La pluja de dissabte també va estar a punt de suspendre la nit musical al parc de la Transsegre. Tanmateix, organitzadors i voluntaris van treballar a preu fet per assecar l’escenari i protegir així tot el material elèctric de focus, altaveus i amplificadors. Finalment, el públic va omplir el recinte per gaudir del folk-metal dels madrilenys Mägo de Oz, en el marc de la seua actual gira Feliz No Cumpleaños Tour. La nit va continuar amb el grup de versions Mitja Nit i el ritme festiu de The Beat Groovers, pràcticament fins a la sortida del sol.

L’organització va agrair en aquest sentit el treball de tot l’equip i dels voluntaris, un grup que aquest any va sumar entorn de mig centenar de persones, també amb el suport de l’ajuntament de Balaguer. Només es pot citar un incident destacat, quan a l’arribada de les barques un nen de Balaguer de 5 anys va relliscar jugant a la vora del riu i va caure a l’aigua. El seu pare es va llançar i el va rescatar immediatament –no sabia nadar–, i va ser atès en una ambulància a la mateixa vora.