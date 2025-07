Renoven el monument del Mil·lenari

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Bellpuig ha iniciat els treballs de reforma del monument del Mil·lenari. L’actuació, que compta amb un pressupost de 32.783,12 euros, se centra a desmuntar l’estructura existent així com a fabricar i muntar una nova estructura d’idèntiques mesures però canviant el material: l’actual ferro rovellat se substituirà per acer inoxidable negre per donar-li més durabilitat i seguretat. A més, s’eliminarà la font d’aigua per diferents motius: una qüestió d’eficiència energètica, “ja que en temps de sequera no és viable” segons el consistori; perquè generava molèsties a l’entorn, i per l’alt cost de manteniment que comportava tant en energia com en personal. La font es convertirà en un jardí, per la qual cosa s’omplirà el vas de la piscina existent amb drenatge, terra vegetal, malla geotèxtil a les capes que sigui necessària i es plantaran diferents varietats amb un acabat amb pedra volcànica. També està previst substituir la il·luminació actual per llums de neó. Els treballs, que tenen un termini d’execució de dos mesos, s’han adjudicat en dos lots i van a càrrec de les empreses Lamarc Inox SL i Jarditec, respectivament.

El monument del Mil·lenari, inaugurat el 1988, s’ubica a la plaça Ramon Folch i commemora el mil·lenari de Catalunya. És obra de l’artista local Jaume Perelló (1927-2015). Té onze metres d’altura i l’original estava fet amb pedra, ferro, vidre policromat i una combinació d’aigua i llum que resultava espectacular a la nit. Des del punt de vista simbòlic, es poden observar els braços d’un home i una dona que representen el conjunt de generacions d’aquests mil anys. També conté, en la seua forma, un número 1 i tres zeros, en relació amb el mil·lenari. El monument original era una font d’aigua formada per un vas rectangular al centre de la qual s’aixecava el monument font format per una base de pedra i una escultura metàl·lica vertical amb vidres policromats i llums. Actualment, l’estructura metàl·lica estava molt deteriorada.

La Fundació Perelló treballa per preservar i divulgar l’obra de l’insigne escultor i fomentar les arts plàstiques. Amb el suport de les institucions, organitza el Premi Internacional de Belles Arts Sant Jordi dedicat a l’art tridimensional i a la pintura.