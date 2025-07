Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La pluja de dissabte també va estar a punt de suspendre la nit musical en el Parc de la Transsegre. Tanmateix, organitzadors i voluntaris van treballar a preu fet per assecar l’escenari i protegir així tot el material elèctric de focus, altaveus i amplificadors. Finalment, el públic va omplir el recinte per a disfrutar del folk-metall dels madrilenys Mägo de Oz, en el marc de la seua actual gira Feliz No Cumpleaños Tour. La nit va continuar amb el grup de versions Mitja Nit i el ritme festiu de The Beat Groovers, pràcticament fins a la sortida del sol.

L’organització va agrair en aquest sentit la feina de tot l’equip i dels voluntaris, un grup que aquest any va sumar entorn de mig centenar de persones, també amb el suport de l’ajuntament de Balaguer. Només es pot esmentar un incident destacat, quan a l’arribada de les barques un nen de Balaguer de 5 anys va relliscar jugant a la vora del riu i va caure a l’aigua. El seu pare es va llançar i el va rescatar immediatament –no sabia nadar–, i va ser atès en una ambulància a la mateixa vora.