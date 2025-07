Espot nega que Andorra deporti temporers

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

“No hi ha hagut cap expulsió”, afirma el president del Govern d’Andorra, Xavier Espot, sobre la situació de diverses desenes de migrants llatinoamericans, colombians majoritàriament, que s’han traslladat a la Seu d’Urgell després de vèncer els seus contractes de treball. “Hi ha temporers que, quan s’acaba la temporada, han de marxar del país, i si no tenen un contracte de treball a Espanya, tampoc no es poden quedar allà”, va dir el cap de l’executiu, segons recull Diari d’Andorra. Espot va negar que s’hagués produït cap deportació grupal en les últimes setmanes.

En qualsevol cas, en les últimes setmanes han arribat a la Seu diverses desenes de migrants procedents d’Andorra que es troben en uns llimbs legals, ja que no disposen de permisos de residència i treball als dos estats. Hi ha pendent una reunió de la ministra d’Habitatge andorrana, Conxita Marsol, i l’alcalde de la Seu, Joan Barrera.