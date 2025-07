Recuperen 30.000 euros de material professional robat a Torrefarrera

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra van recuperar dimecres passat una trentena d’eines professionals que havien estat robades l’últim cap de setmana de juny en una empresa del polígon de Torrefarrera. Els autors del robatori van forçar la porta de l’empresa i es van emportar tota mena d’eines d’obra, com trepants, martells trencadors, martells perforadors o serres, totes portàtils i amb bateries. També es van emportar bateries, accessoris, consumibles i diners de la caixa. En total, el material sostret estava valorat en més de 30.000 euros, a més dels danys causats en l’accés i el mobiliari interior de l’empresa.

Pocs dies després que el responsable de l’empresa presentés la denúncia a comissaria, va informar els investigadors que havia pogut localitzar part de les eines robades en una aplicació de compravenda d’articles de segona mà. A partir d’aleshores, en coordinació amb els agents, el treballador va simular estar interessat en la compra del material per 10.000 euros i van acordar amb el venedor entregar-li el material en mà dimecres passat a l’àrea de servei de Fonolleres, al costat de l’autovia A-2.

Al lloc va arribar una furgoneta ocupada per dos persones, amb les maletes de transport sostretes i les eines a l’interior. Una vegada que la policia va identificar els ocupants, va resultar que aquestes persones, procedents de l’àrea metropolitana de Barcelona, havien rebut l’encàrrec d’una tercera persona per realitzar el transport i la transacció, i van assegurar desconèixer l’origen il·lícit del material. La investigació policial continua oberta per poder identificar i detenir els autors del robatori i recuperar la resta de les eines.

Investigació a Fraga i Lleida

Val a recordar que l’equip ROCA de la Guàrdia Civil de Fraga, amb la col·laboració entre la Guàrdia Civil de Lleida i la Guàrdia Urbana de Lleida, va iniciar el mes d’octubre passat una operació per aclarir més d’una seixantena de robatoris de material agrícola, ramader o industrial entre Lleida i la Franja. Al mes d’abril, ja comptaven amb un total de 22 detinguts, 27 investigats i la intervenció de material valorat en més de 500.000 euros.