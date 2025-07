El gòspel català ressona a l’església del Palau i reuneix 36 participants

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Palau d’Anglesola va acollir el cap de setmana la sisena edició del taller de gòspel La Veu del Palau, que va reunir 36 participants procedents de diferents punts de Lleida i Catalunya, com Albatàrrec, Badalona, Barcelona, Cervera, Cornellà, Gavà, la Palma, la Seu d’Urgell, Linyola, Sabadell, Térmens, Viladecans i el Palau. Durant dos dies els assistents van treballar diverses peces musicals que van culminar en concerts a l’església parroquial davant d’un nombrós públic.

Divendres el repertori es va centrar en mantres, mentre que dissabte a la nit va ser el torn del gòspel modern, acompanyat de cançons en català que van enriquir la proposta artística. A més dels assajos, els participants van compartir una experiència personal i grupal. Així mateix, el taller va estar dirigit per Sònia Moreno, especialista en gòspel sistèmic, una disciplina que utilitza la veu com a eina per connectar amb el més profund de cada persona.

Moreno va ser juntament amb l’ajuntament del Palau, la impulsora d’aquesta iniciativa nascuda el 2022. Des d’aleshores s’han celebrat quatre edicions a l’estiu i dos en períodes de Nadal, consolidant el municipi com a referent del gòspel català durant un cap de setmana a l’any.