Més de 1.500 pisos turístics al Pirineu de Lleida tenen data de caducitat: hauran de tancar en 3 anys

Més de 1.500 habitatges d’ús turístic tenen data de caducitat a les comarques lleidatanes. Un miler són a Naut Aran i uns 300 a La Vall de Boí, mentre que la resta es reparteixen entre diverses localitats del Pallars Sobirà.

El decret llei que va aprovar a finals de 2023 l’anterior Govern de la Generalitat d’ERC els aboca al tancament el 2028. Les seues llicències hauran d’expirar en complir cinc anys des de l’aprovació d’aquesta normativa i els propietaris no podran renovar-les, a l'estar en municipis que superen el límit de deu per cada cent habitants.

Aquesta regulació continua en vigor i l’actual Executiu del PSC no té intenció de canviar-la. Durant la passada legislatura, els socialistes van pactar canvis en el decret llei amb ERC per eliminar el límit de deu pisos turístics per cada cent habitants. No obstant, el tràmit parlamentari per fer-ho va decaure en finalitzar la legislatura, i ara que el PSC governa, no ha derogat el decret llei ni preveu modificar-lo.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va afirmar en declaracions a SEGRE que mantenir aquesta regulació és un dels compromisos que van adquirir amb els republicans en negociar el pacte d’investidura del president, Salvador Illa. Els socialistes es veuen obligats així a complir una norma que en el seu dia van voler canviar en profunditat. Segons la consellera, el Govern brinda ara suport als ajuntaments que superen el límit de pisos turístics per provar de regularitzar la seua situació.

Per a això, proposen d’identificar i eliminar en primer lloc del cens de pisos turístics els que tenen llicència per allotjar turistes però mai han tingut aquest ús. A Naut Aran, el municipi on la normativa obliga al major nombre de tancaments, l’ajuntament va indicar que esperarà instruccions de la Generalitat sobre com procedir.