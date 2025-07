El Pla exigeix millorar l’atenció primària rural

Els consultoris mèdics del Pla d’Urgell pateixen un dèficit d’atenció sanitària des de principis del 2025. Els alcaldes de la comarca alcen la veu davant d’una situació que qualifiquen d’“insostenible”, amb una reducció constant de les hores de visites presencials de metges i infermers. Un exemple d’això és el de Golmés, on la disponibilitat mèdica ha passat de més de quinze dies al mes a començaments d’any a tot just nou al juny. Les previsions per al juliol encara són més preocupants, al reduir-se a només 7 dies d’atenció. L’alcalde de la localitat, Jordi Calvís, va assenyalar que la situació empitjora mes a mes a causa de baixes laborals de llarga durada, la jubilació de tres facultatius del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Mollerussa i múltiples circumstàncies que estan deixant els consultoris locals amb una atenció mínima. Altres municipis que anteriorment comptaven amb servei mèdic dos o tres dies setmanals ara disposen únicament d’un o dos dies. Davant d’aquesta situació el consell ha instat els municipis, després de la negativa de Salut a proporcionar dades precises, a recopilar informació del juny. Aquestes dades serviran per documentar el dèficit real, contrastar-lo amb la versió oficial i presentar una reclamació formal davant de la Regió Sanitària de Lleida. Així mateix, han sol·licitat amb urgència una reunió amb la consellera de Salut per exigir explicacions i solucions sobre aquesta situació.