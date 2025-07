Sis mesos d’obres en cinc carrers per renovar canonades

Les obres seran executades per Construccions i Rebaixos SL. - AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

L’ajuntament de Mollerussa ha adjudicat a l’empresa Construccions i Rebaixos SL per 201.167 euros i amb un termini d’execució de sis mesos les obres de renovació de diversos trams de canalitzacions d’aigua potable en diferents carrers del municipi. L’actuació, que s’emmarca en el Pla per al Finançament d’Inversions en Matèria de Salut impulsat per la diputació de Lleida, preveu portar a terme els treballs de renovació de les conduccions d’aigua que discorren pels carrers Aragó i Lluís Millet, l’avinguda Pau Casals, la carretera de Miralcamp i la travessia que connecta l’avinguda de les Garrigues amb la del Canal.