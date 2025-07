Vint-i-set alcaldes demanen frenar la planta de biogàs de la Sentiu

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Un total de 27 alcaldes de Ponent han enviat una carta a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, demanant frenar el projecte del fons d’inversió danès CIP que preveu construir una macroplanta de biogàs a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Demanen també una reunió urgent amb la consellera i una visita sobre el terreny abans que el pla especial del projecte arribi a la comissió d’Urbanisme de Catalunya, prevista per al 22 de juliol, on se li podrà donar l’aprovació definitiva.

La carta es va fer pública en un acte ahir al Pedrís, a Bellcaire d’Urgell, on van assistir alguns dels alcaldes que firmen el text per observar la zona on es preveu construir la planta. Entre ells, hi va haver alcaldes de capitals de comarca com Tàrrega i les Borges Blanques, a més de membres del consell del Pla d’Urgell, zones allunyades de l’àrea on es preveu la planta de biogàs. La carta alerta que la planta no respon a les necessitats ramaderes reals, que no s’ha demostrat d’on provindran les matèries per tractar ja que a la zona no hi ha prou generació de purins per proveir la planta i que la infraestructura necessitarà almenys un 50% de residus no locals, la qual cosa intensificarà la pressió sobre les infraestructures viàries de la zona al multiplicar-se el trànsit de camions.

Així, per fabricar el combustible previst en el projecte faria falta el moviment d’unes 500.000 tones a l’any de matèria, la qual cosa, segons els alcaldes, representaria un moviment d’uns 31.000 camions a l’any.

Per la seua part, els promotors de la planta van respondre que el projecte és un exemple d’economia circular i sostenibilitat. Afirmen que subproductes com el digestiu tornaran als camps com a biofertilitzants naturals, tancant així el cicle i aprofitant recursos. També reiteren que compten amb el compromís de més de 300 ramaders de la demarcació per garantir fins a 480.000 tones de dejeccions anuals.