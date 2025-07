«Fins ara quedàvem fora dels ajuts»

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’alcaldessa de Tremp i delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, va assenyalar que “valoro molt positivament que els nuclis d’un municipi com Tremp, o també com el Pont de Suert o Sort –que superen els 2.000 habitants però tenen gran quantitat de nuclis agregats al seu càrrec– puguin tenir un tractament especial del qual moltes vegades queden exclosos”.

“Fins ara, pel conjunt del municipi, sovint quedem fora de molts ajuts, línies de treball i normatives”, va assegurar. Romero va afegir que “els nostres nuclis són petits, amb entre un i cent habitants, i requereixen serveis bàsics com qualsevol altre agregat. Que se’ls apliqui el mecanisme rural perquè no siguin perjudicats per diferents normatives com succeeix actualment és una molt bona notícia”.