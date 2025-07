Joan Eroles

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Eroles destaca que “en sectorials com urbanisme o burocràcia administrativa tindrà implicacions directes en la gestió del dia a dia dels ajuntaments petits”. L’alcalde de Puigverd destaca que “es tracta d’una llei marc que a partir d’ara s’haurà de tenir en compte sempre per desplegar altres lleis”.

Va posar com a exemple que “avui dia no tenim cap problema per fer complir la igualtat de gènere en qualsevol normativa, com ha de ser, i això és el que volem també amb els municipis rurals”.

Eroles va lamentar que “fins ara la llei d’Urbanisme era igual per a tot Catalunya, i no té la mateixa problemàtica Barcelona o una capital de província que un poble petit”.

Com a exemple, l’alcalde va indicar que “als municipis rurals per desenvolupar un pla parcial també ens demanen reservar una zona verda, i no té cap sentit”.

Eroles va recordar que “fa tres anys que redactem l’Estatut de Municipis Rurals i hem aconseguit els nostres principals objectius: situar els municipis rurals en el centre del debat polític i rebre el suport de la majoria dels grups en l’aprovació de la llei (tots menys Vox)”.

Per a l’alcalde de Puigverd d’Agramunt, “l’Estatut de Municipis Rurals contribuirà a revitalitzar els municipis petits” en temes com ara “l’habitatge, un problema molt greu que patim tots, els serveis bàsics o l’urbanisme”.